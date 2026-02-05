アストロズからFAとなったフラムバー・バルデス投手（32）がデトロイト・タイガースと3年1億1500万ドル（約180億円）で契約合意したと4日（日本時間5日）、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

同記者は「ESPNの情報筋によると、左腕のフランバー・バルデスとデトロイト・タイガースが3年総額1億1500万ドルの契約で合意した」と報道。

その上で「平均年俸は左腕としても、ラテンアメリカ出身投手としても史上最高額となる」と記し「デトロイトにとって大型補強だ」とした。

ドミニカ共和国出身の左腕、バルデスは2018年にアストロズでメジャーデビュー。21年から昨季まで5年連続で2桁勝利を挙げ、昨季は31試合で13勝11敗、防御率3・66だった。MLB通算は188試合で81勝52敗、防御率3・36。

ドジャース・大谷翔にとって、エンゼルス時代に苦しめられた“天敵”としても知られている。

タイガースは昨季まで2年連続サイ・ヤング賞の左腕スクバルと年俸調停を行っており、まもなく裁定が出るとみられる。ただ、トレード説も飛び交っていることから果たして、バルデスとの最強左腕コンビが結成されるのか。こちらも要注目だ。