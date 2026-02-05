往年のファンにはたまらない“AKB48ポーカー劇場”。バッチバチのバトルは、“まるでファン”の最強ポーカープロが一瞬紛れ込みつつも、先輩が面目躍如の活躍で幕を閉じた。

【映像】元AKB48美女対決に紛れ込む“獲得賞金12億円超”プロ

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第8回が1月31日に放送。元AKB48所属の大家志津香と篠崎彩奈の対決に、視聴者は釘付けになった。

暫定4位の篠崎彩奈が4万6000点、同2位の大家は17万1000点と、大きく差が開いたファイナルテーブル終盤。予選で敗退し、その後の敗者復活戦で勝ち上がってきた大家。「ボッコボコに後輩にやられたので、上がってやり返す」と、篠崎へのリベンジに燃えていた。

このシーンでは大家がスペードの「J4」という手で参戦。4万点のチップを差し出した。対する篠崎、ダイヤとクラブの「77」でオールインを宣言した。この戦いに別室の観戦者は「会いたかった〜♪」「ヘイヘイヘイヘイ！」「行け行け！」と大騒ぎ。

これに割って入ったのが、生涯獲得賞金が12億円を超えるトッププロ・みさわ。ハートの「10」とクラブの「6」でコールした。観戦者からは「何でだよ！」「なんで入ってくるんだよ！」とツッコミの声。主宰者の小籔千豊が「AKB、AKB、ファン！」とこの構図を一言で表現すると、芸人たちからも「ファンが一人入って来たぞ！」「ファン来るなよ！」と笑いが連鎖した。

コミュニティーボードはハートの「9」、スペードの「2」、ハートの「J」。大家に「J」がヒットし優勢となった。続くターンカードはダイヤの「6」。みさわ、大家ともにチェックで回り、最後のリバーカードはダイヤの「8」。この時点で大家はカードを開けば勝利だが、ここで次に打つチップの量を迷っている。「誰か下に行って教えてやれー！」と盛り上がる芸人をよそに、大家は冷静に4万5000点の追加ベット。みさわがフォールドし、大家の勝利が決まった。

この結末に視聴者も「しーちゃんーーーーあやなんーーーーーー」「大家きた！」「（みさわさん）なんで入ってくるの」と大きな反響を寄せ、大家は両手を上げて大喜び。“先輩”に予選の雪辱を許した篠崎は「悔しー！！うわー！」と感情を爆発させる。観戦していた芸人からは「ようやった大家！」「このまま一気にテッペン獲ってまえ！」とエールが飛び交っていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）