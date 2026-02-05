漫才コンビ、ますだおかだの岡田圭右（57）と、岡田の元妻でタレントの岡田祐佳（53）が5日までにそれぞれのインスタグラムを更新。第1子を出産した娘でタレントの岡田結実（25）を祝福した。

結実は4日、自身のインスタグラムに直筆の文書を投稿し「この度、第1子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表。「日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」とつづった。

圭右はこの文書をストーリーズに貼り付け「開店ガラガラ おめでとう祝祝祝」と自身のギャグも添えて祝福。祐佳もストーリーズで「実は私…おば…おばあちゃんになってました」と初孫の誕生を伝え、「可愛い孫と娘と素敵な娘婿 幸せであります 大吉！！」と感激をつづった。

結実は25年4月3日にインスタグラムで一般男性との結婚を発表し、翌4日にABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に出演。夫との交際期間について「お付き合いは1年ちょっとということで、出会ったのを含めると2年くらいにはなるんですけど」と明かしていた。