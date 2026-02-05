【「Demon’s Souls」新商品】 2月5日 発売

MSYは、ゲームやアニメなどのIPと公式にコラボレーションしたモノづくりを展開する「ASOBI GRAPHT」シリーズより、アクションゲーム「Demon’s Souls」の新商品を2月5日から発売する。

今回発売が決定したのは、新作刺繍ステッカー2種と「YOU DIED」マスキングテープ。プレイステーション 3（略称：PS3）での発売から17周年を迎える「Demon’s Souls」（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）のアニバーサリーにあわせて販売される。

販売は、これまで展開されてきた刺繍ステッカーシリーズやトートバッグ、マウスパッド、スクエアマグネットなどのラインナップとあわせ、GRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）および東京ソラマチとJR品川駅で開催中のポップアップストア「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」にて行なわれる。

「Demon’s Souls」新作アイテム

刺繍ステッカー2種

主人公（キービジュアル） / 火防女

価格：各1,980円

キービジュアルの主人公は、複数パーツで構成された騎士の鎧の特徴が伝わるよう、部位ごとに刺繍糸の色味と縫い目の方向を変えて表現。火防女は、布を巻きつけたような衣服の表情を再現しつつ、長いトーチも含めて、ステッカーとして使いやすいサイズに合わせて全体のバランスが整えられている。

【サイズ】

「主人公（キービジュアル）」：72×47mm（縦×横）

「火防女」：80×65mm（縦×横）

「Demon’s Souls」刺繍ステッカーシリーズは全5種類に

価格：各1,320円

画像左上から、「タイトルロゴ」、「YOU DIED」、「主人公（騎士 デフォルメ）」、「主人公（キービジュアル）」、「火防女」の全5種がラインアップ

※タイトルロゴ、YOU DIED、主人公（騎士 デフォルメ）は長辺約50mm。

【刺繍ステッカーについて】

刺繍ステッカーは、GRAPHTが提案する「セルフカスタマイズ」を体現したプロダクト。国内有数の刺繍産地・桐生地域の高い技術を持つ刺繍場でひとつひとつ丁寧に制作されている。

【刺繍ステッカーの使い方】

（1）さまざまなアイテムに貼ってはがせる

（2）布製品にはアイロン接着可能

Demon's Souls 刺繍ステッカー 使用イメージ

「YOU DIED」マスキングテープ

プレイ中幾度となく目にする「YOU DIED」のメッセージを、ラインのように配置したマスキングテープ。価格は660円。

「Bloodborne」カレル文字のマスキングテープも登場

「血の遺志」、「姿なきオドン」、「獣」、「輝き」など、「Bloodborne」のカレル文字をモノグラムのように並べたデザインのマスキングテープも同時発売される。価格は660円。

GRAPHT公式ECサイト 購入特典

期間：2月5日（木）～2月13日（金）23時59分

対象：GRAPHT ECサイトにて「Demon’s Souls」関連製品を3,300円以上購入した人

特典：オリジナルステッカー1枚（数量限定、先着順）

□詳細ページ

※特典は数量限定、なくなり次第終了となります。

※内容は予告なく変更または終了となる場合があります。

販売情報

発売日：2月5日（木）

販売店舗

GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）

□「Demon’s Souls」関連商品ページ

□「Bloodborne」関連商品ページ

PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT

【東京ソラマチ 会場】

開催期間：3月10日（火）まで開催中

開催場所：東京ソラマチ 3階 タワーヤード 5番地 ワゴンショップ

営業時間：10時～21時

□東京ソラマチ イベント情報ページ

JR品川駅 会場

開催期間：2月8日（日）まで開催中

開催場所：JR品川駅改札内 2階「京急線のりかえ専用改札」前

営業時間：10時～20時 ※最終日は18時閉店

□JR品川駅 イベント情報ページ

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

Demon’s Souls is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

Bloodborne is a trademark of Sony Interactive Entertainment.

(C) 2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。