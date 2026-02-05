インフル流行で、娘の演劇会が延期 → 夫が発狂！「俺の予定が！」娘の肩を掴んで『ありえない行動』に
インフルエンザの流行で、園のイベントが延期に。そのとき夫が取った行動は、妻と娘にとって信じられないものでした。筆者の知人から聞いたお話を紹介します。
幼稚園最大のイベント
私は年長の娘を育てている主婦です。
娘が通う幼稚園では、冬に行われる演劇会が一年で最大のイベントでした。
年長なので、園で見られる娘の晴れ姿も今年が最後。
そう思うと感慨深さがありました。
夫にも「来てほしい」と伝えると、
「もちろん行くよ。ただその次の日から泊まりで車のイベントに参加してきていい？」
とのこと。承諾して、演劇会当日を楽しみに待っていたのです。
インフルエンザが流行
ところが演劇会まであと数日という頃、インフルエンザの流行が始まりました。
学級閉鎖になるクラスもあり、やむなく演劇会も1日延期されることが決定。
「延期にはなったけど、中止じゃなくてよかった」
私はそう思ったのですが、延期を知った夫は激怒し始めたのです。
ありえない夫の言動
「困るんだけど！ 俺その日はイベントに行くって言ったじゃん！」
と、夫は大声を出しました。
頭をかきむしりながら、
「もう会費払っているんだぞ！ 今さらキャンセルなんかできない」「延期なんかするなよ。出られる子どもだけでやればいいじゃん」
と、文句を言い続けます。