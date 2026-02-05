インフル流行で、娘の演劇会が延期 → 夫が発狂！「俺の予定が！」娘の肩を掴んで『ありえない行動』に

インフルエンザの流行で、園のイベントが延期に。そのとき夫が取った行動は、妻と娘にとって信じられないものでした。筆者の知人から聞いたお話を紹介します。

幼稚園最大のイベント

私は年長の娘を育てている主婦です。

娘が通う幼稚園では、冬に行われる演劇会が一年で最大のイベントでした。

年長なので、園で見られる娘の晴れ姿も今年が最後。

そう思うと感慨深さがありました。

夫にも「来てほしい」と伝えると、

「もちろん行くよ。ただその次の日から泊まりで車のイベントに参加してきていい？」

とのこと。承諾して、演劇会当日を楽しみに待っていたのです。

インフルエンザが流行

ところが演劇会まであと数日という頃、インフルエンザの流行が始まりました。

学級閉鎖になるクラスもあり、やむなく演劇会も1日延期されることが決定。

「延期にはなったけど、中止じゃなくてよかった」



私はそう思ったのですが、延期を知った夫は激怒し始めたのです。

ありえない夫の言動

「困るんだけど！ 俺その日はイベントに行くって言ったじゃん！」

と、夫は大声を出しました。

頭をかきむしりながら、

「もう会費払っているんだぞ！ 今さらキャンセルなんかできない」「延期なんかするなよ。出られる子どもだけでやればいいじゃん」

と、文句を言い続けます。