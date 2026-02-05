今度は市議が…「立花孝志被告は聞いたことを言っただけ」暴露された須田慎一郎氏が取材に意外な回答
尼崎市議の福井かんき氏の発言が話題
尼崎市議の福井かんき氏（54）の投稿動画がSNS界隈をざわつかせている。
『NHKから国民を守る党』所属の福井氏は、党首である立花孝志被告（58）に関する情報を自身のYouTubeチャンネルで度々発信し、現在勾留中の立花被告への差し入れ報告や、支持者に差し入れの募集などをしていた。
１月24日に投稿されたライブ動画でも、立花被告への差し入れなどについて視聴者とやり取りしていたが、そこでこんなことを話し出したのだ。
〈須田慎一郎（64）。ジャーナリストのね。須田慎一郎さんから、『明日どうやらその（竹内英明元県議が）逮捕される予定やったらしい』ということを、（立花被告が）聞いたことを言っちゃったというね。その死後の名誉（毀損）ということで逮捕っていうことなので皆さんが感じていらっしゃるとおり、おっしゃってるとおり、まだ出れないのかな、というふうにすごく思いますね〉
福井氏としては、須田氏から聞いた話をそのまま言ってしまっただけだから“立花被告は悪くない”とでも言いたいのだろうか。だが、福井氏の発言に対し、
〈やっぱりそうだったのか〉
〈ついに出たか。思っていた通りだ〉
と、フォロワーだけでなく多くの人が反応した。
というのも、以前、ここでも書いたが、
「竹内元県議が警察から事情聴取されている」
という立花被告の発言があったその前に、須田氏は竹内元県議の名前は出していないものの、同じ内容の発言を自身のYouTubeチャンネルでしていた。当時もネットでは、
〈立花さんの情報源は須田さんなのでは〉
という声が多数上がっていた。今回は、
〈須田さん、事実なのか、答えてもらいたい〉
と、須田氏に説明を求める声も多数聞かれる。福井氏の言っていることは事実なのか……。
どのような形で伝えたのかが焦点
そこで本サイトは須田氏に取材をすると、
「そもそも、その動画を拝見しておりません。しかし、いずれにしてもこの件については、立花さんの公判で真相が明らかにされることと思います。それまでお待ちになってはいかがでしょうか？」
と“疑惑”について肯定も否定もなかった。
元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士によると、
「一般論としては名誉毀損行為があった場合にその情報源も直ちに法的責任を問われるとは限りません。しかし名誉毀損となる情報を相手に『情報を拡散させる目的で伝えた』または『拡散するだろうがそれでも構わないと考えて伝えた』という場合は、情報提供者も共同して名誉毀損を行ったなどと認定される可能性がある。仮に須田氏が立花被告に対して情報提供していた場合、どのような話をどのような形で伝えたのかが焦点になります。
これまでの経緯からすれば、立花被告に情報を伝えることは、その後立花被告のSNSなどを通じて情報が広く拡散されうると承知の上だったと認定される可能性がある。その場合は刑事上の責任として名誉毀損の共犯に当たらないかが検討されることになりますし、民事裁判でも共同して不法行為を行ったといえるかどうかが争点となります。須田氏が情報拡散の可能性を承知で立花氏に虚偽の話を伝えたという事実があるのかどうか。この点が今後の焦点になりそうです」
福井氏が話したことは事実なのか、違うのか。もし事実ならば、須田氏はどこから情報を得て、何を意図し、立花被告にどんな話をしたのか、説明する責任があるのでは。公判まで待ちきれないーー。
取材・文：佐々木 博之（芸能ジャーナリスト）