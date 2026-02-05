2月1日午前放送の『日曜討論』（NHK）を欠席した高市早苗首相（64）。欠席理由は手の治療と説明され、代理で自民党・田村憲久政務調査会長代行（61）が生出演した。

NHKによれば、高市氏側から欠席の連絡が入ったのは「番組当日の朝」だったとのこと。かねてより関節リウマチの持病がある高市氏は、1日にXで“支援者から手を強く引っ張られて痛めた”と釈明していた。しかし共産党と社民党が討論会の再設定を求めて抗議文を送付するなど、野党は追及の構えを見せている。

3日には「文春オンライン」が、高市首相が番組放送2日前から出演キャンセルを準備していたと報じ、4日に政府高官がキャンセルは木原稔官房長官の判断だったと説明するなど、事態は錯綜している。

「高市氏は番組を欠席したものの、当日午後から岐阜・愛知での遊説を予定通りに実施。そのことから一部ネットやSNSでは“逃げた”と批判が上がり、なかには“仮病”と揶揄する根拠のない声まで散見されています。

高市氏をめぐっては、『週刊文春』が報じた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体との疑惑や、外国為替資金特別会計の運用について『今ホクホク状態』と円安メリットを強調するような発言が波紋を呼んだばかり。

選挙期間中では唯一の党首討論会だったので、野党側はこれらについても追及するつもりでした。また、“高市氏の説明を聞きたかった”という有権者もおり、番組欠席は批判材料となってしまったかたちです」（全国紙記者）

■「潰瘍性腸炎はまるで見つからなかった」故・安倍晋三首相まで批判

そんな高市氏の“討論会ドタキャン”は、野党だけでなくミュージシャンや俳優など一部著名人からも批判の声が。著名な映画評論家の町山智浩氏（63）もその一人だが、’22年7月に急逝した安倍晋三元首相（享年67）を引き合いに出したXの投稿が物議を醸している（以下、《》内引用はすべて原文ママ）。

2月3日午前11時10分（最終更新）に《あなたはもう忘れたかしら》と切り出し、こうつづっていた町山氏。

《安倍晋三さんは潰瘍性大腸炎を理由に総理を辞任。「追及から仮病で逃げた」と批判した人たちが「人でなし」とさんざん批判されました。でも、亡くなった時の検死解剖では、潰瘍性腸炎はまるで見つからなかった……》

町山氏はこの投稿に、’25年11月4日に「現代ビジネス」のWEBサイトで公開された「『安倍晋三元首相の潰瘍性大腸炎は認められなかった』山上被告公判での解剖医発言が話題…現役医師が指摘する『本当の読み取り方』」と題する記事を添付。

さらに別の投稿では、こうも主張していた。

《辞任した時も慶応病院は「潰瘍性大腸炎」とする診断書を書かなかったんですけど、実際に解剖したら何もなかった。実際の潰瘍性大腸炎は形跡が何年か残るそうです》（3日午後4時5分）

《2020年の8月に安倍晋三氏を検査した慶応病院は潰瘍性大腸炎を認めず、それから23カ月後の検死解剖でも潰瘍性大腸炎の痕跡は認められず。この23カ月の間に痕跡も残さず快癒した「可能性」はありますが、潰瘍性大腸炎が「あった証拠」は一切存在しません》（4日午前6時29分）

安倍氏は生前、首相として7年8カ月に及ぶ歴代最長の在任日数を誇ったいっぽう、長きにわたって持病である潰瘍性大腸炎と闘ってきた。

「安倍氏が潰瘍性大腸炎を発症したのは、10代の頃だったそうです。’06年に戦後最年少の52歳で首相に就任しましたが、参院選で大敗した翌’07年に健康上の問題で退陣を余儀なくされました。

’20年8月の在任中も、潰瘍性大腸炎の再発を理由に辞任を表明。このときの会見では、『13年前、私の持病である潰瘍性大腸炎が悪化をし、わずか1年で突然総理の職を辞することとなり』と最初の退陣理由も明かしていました。

病は投薬でコントロールしてきたようですが、’20年6月に再発の兆候が指摘され、翌月には体力の消耗といった異変もあったそうです。当時は新型コロナウイルス対策が喫緊の課題でもあり、体調が万全でないなか、政治判断を誤ることなどを懸念して辞任を決断したと説明していました」（前出・全国紙記者）

首相辞任後は自らのペースで活動をしていた安倍氏。だが、’22年7月に奈良県奈良市での応援演説中に山上徹也被告（45）が撃った凶弾に倒れ、そのまま帰らぬ人となった。

■“ミスリード”警鐘する週刊誌記事を引用も「よく読め」とツッコミ続出

町山氏が添付した「現代ビジネス」の記事は、’25年10月30日の裁判で安倍氏の司法解剖を行った奈良県立医大・粕田承吾教授の証言を見極める内容だった。

安倍氏の死因は、銃弾が鎖骨下大動脈を損傷させた「失血死」とされている。記事によれば、法廷では検察官が粕田氏に潰瘍性大腸炎の所見を問う場面もあり、粕田氏は《病理的、肉眼的にも認められていない》と答えたという。

だが、両者のやりとりに一部SNSでは安倍氏に対して“潰瘍性大腸炎ではなかったのではないか”“仮病だったのか”と疑う声が相次ぐことに。そうした故人への心ない声に、同記事内では医師で医療ガバナンス研究所の上昌広氏がこう指摘している。

《解剖時に腸に潰瘍などが見られなくても不思議ではありません。この時期に寛解していた可能性が高い》

《安倍氏を診断した医師たちが、存在しない重篤な病名を告げたり、公表したりすることはあり得ません。粕田教授の趣旨は『アクティブな潰瘍はなかった』、これは『悪化してる所見は全くなかった』ということ。解剖時の段階で病変がないのは自然なことです。過去の潰瘍の痕跡については今回、問われていません》

町田氏は安倍氏に対して“潰瘍性腸炎の痕跡がなかった”と主張しているが、投稿に添付した同記事を“ミスリード”していることも指摘されている。

「そもそも検察と粕田氏のやりとりでは、安倍氏に潰瘍性大腸炎の痕跡があったかどうかは触れられなかったといいます。記事を引用すれば、粕田氏の証言はあくまでも《現時点での活動性の病変がなかった》との趣旨だったそうで、“安倍氏が潰瘍性大腸炎を患っていたことを知っているか？”との質問にも《はい》と答えていました。

結果的に、持病は死因とは関連性がなかったということです。一般的に潰瘍性大腸炎は、症状が治る寛解と再び悪化する再燃を繰り返すと言われています。実際に痕跡があったかどうかは明らかになっていませんが、安倍氏が亡くなった当時、寛解状態にあった可能性も十分に考えられることが指摘されています。記事中でも“ミスリード”が懸念されていましたが、町山氏の投稿はまさにその通りになってしまったようです」（週刊誌記者）

実際に、“仮病批判”を肯定するかのような町田氏の投稿には、次のような誤りを指摘する声が多数寄せられている。

《寛解と再発を繰り返す病気です。全国の潰瘍性大腸炎の方、安倍総理を好きでも嫌いでもこのポストには明確に怒ったほうがいい》

《”潰瘍性腸炎はまるで見つからなかった”は全くのデマです。解剖時にアクティブな潰瘍が無かっただけで、死因の直接の原因ではなかったという解剖結果を曲解しているだけです》

《記事をよく読め。安倍晋三氏が潰瘍性大腸炎を患っていなかったとどこに書いてある？それにも関わらず、まるで潰瘍性大腸炎は無く、仮病だったというような投稿をしている時点で誹謗中傷と同レベル》

4日午前4時すぎには、共同通信が3日に報じた「首相、慣例の握手撮影なし−衆院選遊説で痛めた影響か」と題する記事を引用し、《もう仮病バレてるのに……》と呟いていた町山氏。高市氏を批判したものと思われるが、自らに寄せられている批判をどう受け止めているだろうか。