2月1日、タレントの林家ぺー（84）が自身のXを更新し、自宅が停電3日目に突入したと訴え、電力会社にSOSを送ったことが話題を集めた。ペーは昨年9月に自宅マンションが火災に見舞われ、その後、別の住居に引っ越していた。

Xの投稿でペーは《今（1月31日朝から）停電状態で非常に困っております 助けて下さい》と助けを求め、その後《2日間停電状態で それでなくても陽が当たらない木造建築 シベリア状態（吐く息も白い）そして暗闇状態で大変苦労 困っております 一刻も早く正常な生活に戻して下さい》と投稿。次のポストでは《拝啓 東京電力 赤羽界隈営業所各店さま いい加減 苛める（停電）のは止めてくれませんか》と窮状を訴えていた。

2日、ペーはこの停電騒動について再びXに投稿（現在は削除済み）。《当家に来て4ヶ月請求書が来ておりません。したがって支払いが4ヶ月滞っているという事で停電》と停電の理由を報告。電力会社には《大変失礼致しました 本当にすみませんでした》と謝罪していた。

以上の投稿で、心配する声が多く寄せられたペー。3日には妻のパー子（77）とともに東京・豊川稲荷で行われた「節分祭」に出席。大関・安青錦（21）らと一緒に元気に豆をまく姿が報じられたが――。

節分祭の翌日、本誌はペーに取材した。

――Xでの停電発言が話題になっています。

「私もことの反響に驚いててね。昨日も節分行ったらみんなに言われてね。よく考えたら引っ越して4ケ月、まだ手続きしてないことがネックだったんです。今までは自動引き落としだったんで気にしてなかったんだけど、お金払ってないから止められたんだね。

私もすぐに（東電に）電話したんけど、なかなかつながらないからしびれ切らしちゃって。それで愚痴のSNS投稿をしたら反響が多くて。自分も反省してます。でも、今住んでいる家が木造で日が当たらなくて、シベリアにいるみたいなの。

改めてガス、水道、電気……電気が一番大切だね。やっぱり、ないと困る。あれ（Xでの投稿）は携帯電話の充電器借りてやったの。充電もできないですもんね。電気が止まると」

――節分ではお元気そうでしたね。

「安青錦さんに会ったのが嬉しくて。元気をもらってね。『次と次の場所は横綱だ』ってハッパかけときました。あと目の前で『ユー、バースディ、マーチトゥエンティスリー（あなたの誕生日は3月23日）』って伝えたら、隣にいた親方から『ペーさん、お相撲さんは日本語が分かるよ』って（笑）。ちなみに（野球の）川上哲治さん、（映画監督の）黒澤明さんと同じ誕生日なのよ」

――ご体調の方はどうですか。

「私は大丈夫！ 昔から『元祖どっきりカメラ』とか『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』（ともに日本テレビ系）でよくだまされているから熱さや寒さには免疫があるんで。パー子も元気ですよ。節分祭でみんなに声頂いて。（一緒だった）安藤和津さん（77）からも、開口一番”大丈夫ですか！？”って心配してくれましたよ」

ペーの停電騒動はひとまず収束。今後は用心してほしいものだ。