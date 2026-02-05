物流の「困った」を即解決！コネクシオ「物流SOS」
物流のお困りごとを解決するマッチングサービス「物流SOS」を運営するコネクシオは、2026年2月2日に同サイトの大幅リニューアルを実施しました。
掲載サービス数は1,000件を超え、より直感的に「課題解決」へと繋がるプラットフォームへと進化しています。
コネクシオ「物流SOS」
リニューアル実施日: 2026年2月2日(月)
利用料金: 登録料・年会費・更新料すべて0円
公式サイト: https://www.b-sos.com/
物流SOSは、物流業界に特化したBtoBマッチングプラットフォームです。
物流企業と荷主の利便性を追求し、複雑な物流課題に対して最適なパートナーを簡単に見つけることができるサービスとして、今回大幅にリニューアルされました。
リニューアルの4つのポイント
今回のリニューアルでは、以下の4つのポイントが強化されています。
(1)「お困りごと」から即検索できるマッチング機能
複雑な物流課題に対し、具体的な悩みから最適なパートナーを簡単に検索できるようデザインが刷新されました。
(2)企業の魅力を最大限に伝える「第2の自社サイト」
単なるサービス紹介に留まらず、企業の強み、導入事例、費用感など、成約の決め手となる情報を網羅。
自社PRの場として活用できます。
(3)物流業界に特化した専門コンテンツの拡充
実務に役立つ「物流コラム」や「物流用語集」が定期的に配信されます。
今後は物流SOSユーザー同士を繋ぐイベントの開催も予定されています。
(4)「基本無料」で業界の活性化を支援
利用ユーザー、掲載企業ともに、登録料・年会費・更新料はすべて0円。
コストを気にせずマッチングの機会を創出できます。
物流SOSは、物流企業と荷主を繋ぐプラットフォームとして、掲載サービス数1,000件超の規模に成長。
今回のリニューアルにより、さらに使いやすく、課題解決力の高いサービスへと進化しました。
物流業界の「困った」をスピーディーに解決できるマッチング機能が強化され、企業の魅力を最大限に伝えられる情報掲載が可能になっています。
専門コンテンツの拡充により、物流業界全体の知識共有や業務効率化にも貢献します。
登録料・年会費・更新料が無料という利用しやすい料金体系で、物流業界の活性化を支援するプラットフォームです。
物流業界専門プラットフォーム「物流SOS」の紹介でした。
FAQ
Q1. 物流SOSの利用料金は？
A1. 利用ユーザー・掲載企業ともに、登録料・年会費・更新料はすべて0円です。
Q2. どんなサービスが掲載されている？
A2. 物流業界に特化したBtoBマッチングサービスで、掲載サービス数は1,000件を超えています。
Q3. 物流SOSはどんな課題を解決できる？
A3. 「お困りごと」から検索できるマッチング機能により、複雑な物流課題に対して最適なパートナーを簡単に見つけることができます。
Q4. 物流コラムや物流用語集も利用できる？
A4. はい。
実務に役立つ物流コラムや物流用語集が定期的に配信されます。
Q5. 今後予定されているサービスは？
A5. 物流SOSユーザー同士を繋ぐイベントの開催が予定されています。
