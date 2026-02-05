物流の「困った」を即解決！コネクシオ「物流SOS」

物流のお困りごとを解決するマッチングサービス「物流SOS」を運営するコネクシオは、2026年2月2日に同サイトの大幅リニューアルを実施しました。

掲載サービス数は1,000件を超え、より直感的に「課題解決」へと繋がるプラットフォームへと進化しています。

コネクシオ「物流SOS」



リニューアル実施日: 2026年2月2日(月)

利用料金: 登録料・年会費・更新料すべて0円

公式サイト: https://www.b-sos.com/

物流SOSは、物流業界に特化したBtoBマッチングプラットフォームです。

物流企業と荷主の利便性を追求し、複雑な物流課題に対して最適なパートナーを簡単に見つけることができるサービスとして、今回大幅にリニューアルされました。

リニューアルの4つのポイント

今回のリニューアルでは、以下の4つのポイントが強化されています。

(1)「お困りごと」から即検索できるマッチング機能

複雑な物流課題に対し、具体的な悩みから最適なパートナーを簡単に検索できるようデザインが刷新されました。

(2)企業の魅力を最大限に伝える「第2の自社サイト」

単なるサービス紹介に留まらず、企業の強み、導入事例、費用感など、成約の決め手となる情報を網羅。

自社PRの場として活用できます。

(3)物流業界に特化した専門コンテンツの拡充

実務に役立つ「物流コラム」や「物流用語集」が定期的に配信されます。

今後は物流SOSユーザー同士を繋ぐイベントの開催も予定されています。

(4)「基本無料」で業界の活性化を支援

利用ユーザー、掲載企業ともに、登録料・年会費・更新料はすべて0円。

コストを気にせずマッチングの機会を創出できます。

物流SOSは、物流企業と荷主を繋ぐプラットフォームとして、掲載サービス数1,000件超の規模に成長。

今回のリニューアルにより、さらに使いやすく、課題解決力の高いサービスへと進化しました。

物流業界の「困った」をスピーディーに解決できるマッチング機能が強化され、企業の魅力を最大限に伝えられる情報掲載が可能になっています。

専門コンテンツの拡充により、物流業界全体の知識共有や業務効率化にも貢献します。

登録料・年会費・更新料が無料という利用しやすい料金体系で、物流業界の活性化を支援するプラットフォームです。

物流業界専門プラットフォーム「物流SOS」の紹介でした。

FAQ

Q1. 物流SOSの利用料金は？

A1. 利用ユーザー・掲載企業ともに、登録料・年会費・更新料はすべて0円です。

Q2. どんなサービスが掲載されている？

A2. 物流業界に特化したBtoBマッチングサービスで、掲載サービス数は1,000件を超えています。

Q3. 物流SOSはどんな課題を解決できる？

A3. 「お困りごと」から検索できるマッチング機能により、複雑な物流課題に対して最適なパートナーを簡単に見つけることができます。

Q4. 物流コラムや物流用語集も利用できる？

A4. はい。

実務に役立つ物流コラムや物流用語集が定期的に配信されます。

Q5. 今後予定されているサービスは？

A5. 物流SOSユーザー同士を繋ぐイベントの開催が予定されています。

