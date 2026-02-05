日本最大級のサイバーセキュリティ国際会議！CODE BLUE実行委員会「CODE BLUE 2026」

CODE BLUE実行委員会が、サイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2026」を、2026年11月17日(火)〜18日(水)の2日間、ベルサール高田馬場（東京都新宿区）にて開催します。

2026年2月2日(月)より事前参加登録の受付が開始され、5月31日(日)まで早期割引が適用されます。

CODE BLUE実行委員会「CODE BLUE 2026」



カンファレンス

開催日：2026年11月17日(火)〜11月18日(水)

会場：ベルサール高田馬場（住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F）

参加費：カンファレンスチケット 早期割引78,000円（税込）、ビジターチケット 早期割引18,000円（税込）

トレーニング

開催日：2026年11月13日(金)〜11月15日(日)

会場：ベルサール新宿グランド（住友不動産新宿グランドタワー5F）

「CODE BLUE」は、国内外のトップクラスの専門家が集う、サイバーセキュリティの国際会議です。

世界各国から著名な研究者を招へいし、最先端の研究成果の共有や交流の機会を提供するとともに、日本をはじめとするアジアの優秀な若手研究者を発掘し国際舞台へと後押しすることを目的に開催されています。

今回で14回目の開催となるCODE BLUE 2026は、対面形式での開催となり、オンライン配信は行われません。

カンファレンス終了後、講師の了承を得た講演については、参加者向けにアーカイブ動画として配信されます。

カンファレンスの特徴



カンファレンスでは、サイバーセキュリティを多角的に捉える最先端の研究・調査が行われます。

テクニカル、サイバー犯罪対策、法律＆政策、オープンソースのツール／プロジェクトの紹介（Bluebox）などの分野で最先端の講演が提供されます。

スポンサー企業による講演（Open Talks）も実施され、日英の同時通訳も提供される予定です（一部講演を除く）。

また、国際的な組織が主催する「自動車」「医療機器」「産業用制御システム」「航空・宇宙」「海運」をテーマにしたワークショップ群をはじめ、スポンサー企業によるコンテストなど、幅広いレベルの参加者に対応したプログラムが用意されています。

CODE BLUEでは、一般の講演募集（CFP）に加え、25歳以下の若い技術者・研究者を対象としたU25枠も設けられています。

厳正な審査を行い、優れた講演者には研究奨励金が授与されます。

運営においては多数の学生スタッフを採用し、国際会議を実感してもらうとともに、学生同士の交流にも寄与しています。

2種のチケットを用意



CODE BLUEでは、カンファレンスにフル参加できる「カンファレンスチケット」と、一部制限があるものの手頃な価格で購入できる「ビジターチケット」の2種類が用意されています。

カンファレンスチケット

早期割引：78,000円（税込）〜5月31日(日)

通常：98,000円（税込）6月1日(月)〜11月10日(火)

当日：128,000円（税込）11月17日(火)〜11月18日(水)

全エリア入場可能で、ネットワーキングパーティにも参加できます。

コンテスト・ワークショップへの事前参加登録が可能で、アーカイブ動画の先行視聴もできます。

ビジターチケット

早期割引：18,000円（税込）〜5月31日(日)

通常：28,000円（税込）6月1日(月)〜11月10日(火)

当日：32,000円（税込）11月17日(火)〜11月18日(水)

講演エリアのみ入場可能で、ネットワーキングパーティには参加できません。

コンテスト・ワークショップへの事前参加登録はできませんが、アーカイブ動画の視聴は可能です。

トレーニング開催団体・企業も募集中



CODE BLUE 2026では、11月13日(金)〜15日(日)の日程で、ベルサール新宿グランドにてトレーニングが開催。

これに伴い、各種トレーニングコースの企画・実施を希望する団体や企業が募集されています。

CODE BLUEのトレーニングは、サイバーセキュリティ業界の第一線で活躍するエンジニアが高度なスキルを直接指導し、参加者から高い評価を得ています。

昨年は、AIエージェントのセキュリティ、Windowsイベントログ解析、Webアプリケーション脆弱性調査、IDA Pro高度プログラミングなど多彩なコースが実施されました。

トレーニング企画の締切は2026年3月31日(火)23:59（JST/UTC+9）です。

申し込みは公式サイトのCFPページから行えます。

日本最大級のサイバーセキュリティ国際会議で、世界のトップクラスの専門家による最先端の研究成果に触れ、同じ志を持つ仲間と交流できる貴重な機会です。

カンファレンスチケット・ビジターチケットともに、早期割引での受付が開始されているため、この機会に参加を検討してみてはいかがでしょうか。

CODE BLUE実行委員会が開催するサイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2026」の紹介でした。

FAQ

Q1. CODE BLUE 2026のカンファレンスはいつ開催か？

A1. 2026年11月17日(火)〜18日(水)の2日間、ベルサール高田馬場にて開催。

Q2. チケットの種類と価格を教えてください。

A2. カンファレンスチケット（早期割引78,000円）とビジターチケット（早期割引18,000円）の2種類があります。

早期割引は5月31日まで適用されます。

Q3. オンライン配信はありますか？

A3. 対面形式のみの開催で、オンライン配信は行われません。

ただし、カンファレンス終了後、講師の了承を得た講演については参加者向けにアーカイブ動画として配信されます。

Q4. トレーニングはいつ開催か？

A4. 2026年11月13日(金)〜15日(日)の3日間、ベルサール新宿グランドにて開催。

Q5. 学生も参加できますか？

A5. 参加可能です。

また、25歳以下の若い技術者・研究者を対象としたU25枠の講演募集も行われており、優れた講演者には研究奨励金が授与されます。

