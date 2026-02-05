医療法人社団鉄結会は、冬場にジムや室内運動で汗をかく機会のある全国の２０〜５０代の男女３００人を対象に、１月１３日〜１月２２日まで、インターネット調査で運動後の汗放置による肌トラブルについて調査した。

運動後に汗を放置した経験がある人は７８．３％。そのうち５２．３％が肌トラブルを経験している。運動後の正しい汗ケア方法を知っている人はわずか２３．７％にとどまった。冬場に運動後の汗ケアを怠る理由の１位は「汗をかいた実感がないから」で４１．０％となった。

冬場に運動後の汗を放置した経験がある人は７８．３％に上り、そのうち５２．３％が肌トラブルを経験していることが明らかになった。汗ケアを怠る理由として最も多かったのは「汗をかいた実感がないから」（４１．０％）であり、冬場特有の認識のギャップが存在している。また、正しい汗ケア方法を知っている人はわずか２３．７％にとどまり、肌トラブルが生じても皮膚科を受診する人は１５．０％という結果となった。冬場は空気の乾燥により肌のバリア機能が低下しているため、汗による刺激を受けやすい状態にある。運動後３０分以内の適切な汗ケアと保湿が、肌トラブル予防の鍵となる。