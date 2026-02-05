日本最大級のサイバーセキュリティ国際会議！CODE BLUE実行委員会「CODE BLUE 2026」

CODE BLUE実行委員会が、サイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2026」を、2026年11月17日（火）〜18日（水）の2日間、ベルサール高田馬場（東京都新宿区）にて開催します。

本日2026年2月2日（月）より事前参加登録の受付を開始し、5月31日（日）まで早期割引が適用されます☆

CODE BLUE実行委員会「CODE BLUE 2026」







【カンファレンス】

開催日：2026年11月17日（火）〜11月18日（水）

会場：ベルサール高田馬場（住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F）

料金：カンファレンスチケット 早期割引78,000円（税込）、ビジターチケット 早期割引18,000円（税込）

早期割引期間：〜2026年5月31日（日）

言語：日英同時通訳付き（一部講演を除く）

形式：対面開催

【トレーニング】

開催日：2026年11月13日（金）〜11月15日（日）

会場：ベルサール新宿グランド（住友不動産新宿グランドタワー5F）

「CODE BLUE 2026」は、国内外のトップクラスの専門家が集う、日本最大級のサイバーセキュリティ国際会議です。

今回で14回目の開催となる本イベントでは、世界各国から著名な研究者を招へいし、最先端の研究成果の共有や交流の機会を提供します。

また、日本をはじめとするアジアの優秀な若手研究者を発掘し、国際舞台へと後押しすることを目的に開催。

カンファレンスは対面形式での開催となり、オンライン配信は行われません。

ただし、カンファレンス終了後、講師の了承を得た講演については、参加者向けにアーカイブ動画として配信されます。

CODE BLUEについて

「CODE BLUE」は、国内外のトップクラスの専門家が集う、サイバーセキュリティの国際会議です。

世界各国から著名な研究者を招へいし、最先端の研究成果の共有や交流の機会を提供するとともに、日本をはじめとするアジアの優秀な若手研究者を発掘し国際舞台へと後押しすることを目的に開催を続けています。

今年も対面形式での開催となり、ワークショップやコンテスト、スポンサー企業によるブース出展、ネットワーキングパーティなども予定されています。

カンファレンスの特徴





1. サイバーセキュリティを多角的に捉える最先端の研究・調査

テクニカル、サイバー犯罪対策、法律＆政策、オープンソースのツール／プロジェクトの紹介（Bluebox）などの分野で最先端の講演が提供されます。

スポンサー企業による講演（Open Talks）も実施され、日英の同時通訳も提供予定です（一部講演を除く）。

2. 多数のコンテスト・ワークショップを併催

国際的な組織が主催する「自動車」「医療機器」「産業用制御システム」「航空・宇宙」「海運」をテーマにしたワークショップ群をはじめ、スポンサー企業によるコンテストなど、幅広いレベルの参加者に対応したプログラムが提供されます。

3. 多様な参加スタイルに合わせた2種のチケット





CODE BLUEでは、カンファレンスにフル参加できる「カンファレンスチケット」と、一部制限があるものの手頃な価格で購入できる「ビジターチケット」の2種類が用意されています。

カンファレンスチケット：

・早期割引 78,000円（税込）：〜5月31日（日）

・通常 98,000円（税込）：6月1日（月）〜11月10日（火）

・当日 128,000円（税込）：11月17日（火）〜11月18日（水）当日会場にて

ビジターチケット：

・早期割引 18,000円（税込）：〜5月31日（日）

・通常 28,000円（税込）：6月1日（月）〜11月10日（火）

・当日 32,000円（税込）：11月17日（火）〜11月18日（水）当日会場にて

カンファレンスチケットは全エリアへの入場が可能で、ネットワーキングパーティにも参加できます。

アーカイブ動画の視聴も可能です。

ビジターチケットは入場エリアの制限があり、ネットワーキングパーティへの参加はできませんが、講演聴講やコンテスト・ワークショップへの参加、ブース見学は可能です。

4. 次世代育成の取り組み

CODE BLUEでは一般の講演募集（CFP）に加え、25歳以下の若い技術者・研究者を対象としたU25枠も設けられています。

厳正な審査を行い、優れた講演者には研究開奨励金が授与されます。

また、運営においては多数の学生スタッフを採用し、国際会議を実感してもらうとともに、学生同士の交流にも寄与しています。

トレーニング開催団体・企業の募集







CODE BLUE 2026では、11月13日（金）〜15日（日）の日程でトレーニングが開催。

これに伴い、各種トレーニングコースの企画・実施を希望する団体や企業が募集されています。

CODE BLUEのトレーニングは、サイバーセキュリティ業界の第一線で活躍するエンジニアが高度なスキルを直接指導し、参加者から高い評価を得ています。

昨年は、AIエージェントのセキュリティ、Windowsイベントログ解析、Webアプリケーション脆弱性調査、IDA Pro高度プログラミングなど多彩なコースが実施されました。

トレーニング企画募集

申し込み締切：2026年3月31日（火）23:59（JST/UTC+9）

申し込みフォーム：

日本語：https://codeblue.jp/cfp/training/

英語：https://codeblue.jp/en/cfp/training/

サイバーセキュリティの最前線を体験できる貴重な機会！

世界中の専門家と交流しながら、最新の知見を学べる2日間です。

早期割引でお得に参加できるこの機会に、ぜひカンファレンスチケットまたはビジターチケットをお申し込みください☆

CODE BLUE実行委員会「CODE BLUE 2026」の紹介でした。

FAQ

Q1. CODE BLUE 2026はオンラインでも参加できますか？

A1. カンファレンスはオンライン配信を行いません。

対面形式での開催となります。

ただし、カンファレンス終了後、講師の了承を得た講演については、参加者向けにアーカイブ動画として配信されます。

Q2. カンファレンスチケットとビジターチケットの違いは何ですか？

A2. カンファレンスチケットは全エリアへの入場が可能で、ネットワーキングパーティにも参加でき、アーカイブ動画も視聴できます。

ビジターチケットは入場エリアの制限があり、ネットワーキングパーティには参加できませんが、講演聴講やコンテスト・ワークショップへの参加、ブース見学は可能です。

Q3. 早期割引はいつまでですか？

A3. 早期割引は2026年5月31日（日）までです。

カンファレンスチケットは78,000円（税込）、ビジターチケットは18,000円（税込）で購入できます。

Q4. トレーニングはどのような内容ですか？

A4. サイバーセキュリティ業界の第一線で活躍するエンジニアが、AIエージェントのセキュリティ、Windowsイベントログ解析、Webアプリケーション脆弱性調査、IDA Pro高度プログラミングなど、高度なスキルを直接指導します。

Q5. 学生でも参加できますか？

A5. 参加可能です。

CODE BLUEでは25歳以下の若い技術者・研究者を対象としたU25枠も設けられており、優れた講演者には研究開奨励金が授与されます。

また、学生スタッフも募集されています。

