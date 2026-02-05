ダイソーで驚きすぎて二度見しちゃった…「200円って本気なの…？」本格素材のお手入れグッズ

ダイソーをパトロールしていると、シューケアグッズ売り場で思わず二度見するアイテムを発見。なんと本格素材が使われたシューケア用のブラシが、￥220（税込）で販売されていたんです！持ち手も天然素材でできているのでチープな印象がないのが◎サッとブラシで靴をこするだけで、つややかな仕上がりになるんですよ♪

本格素材が200円で！ダイソーのお手入れグッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、シューケアグッズ売り場でまさかの出会いが！本格素材が使用されたシューケアブラシで、その名も『靴ブラシ（馬毛入り）』。お値段はなんと￥220（税込）。想像以上にお安かったので、売り場で二度見しちゃいました。

持ち手の素材はブナ。ブラシは馬毛とポリプロピレンです。馬毛100％ではありませんが、このお値段なら納得。プチプラなので気軽に買い替えやすいうえ、靴の色に合わせて複数ブラシを買い揃えやすいのが嬉しいポイントです。

ブラシはブラウンやブラック、グレー系の色味の毛がところどころに混ざっています。見た目や触り心地では、どれが馬毛でどれがポリプロピレンなのか判別できません。また、一部毛がボサッとしているところがあるので、最初は毛が抜けることもありました。しかし、徐々に落ち着いてきたので、そこまで気になることはなかったです。

ブラシを指ではじくとやわらかく、しなやかな毛なのが分かります。早速使っていきましょう♪

つややかな仕上がりに！ダイソーの『靴ブラシ（馬毛入り）』

手持ちのローファーのお手入れに使用していきます。小ぶりのブラシなので手に馴染みやすく、小回りが利くのがGOOD。縫い目や金具回りにもブラシがフィットします。

ブラシで軽くこすっただけですが、靴の溝に溜まったホコリや砂が取れて、つややかな仕上がりになりました！サッと使えるお手入れグッズなので、玄関や靴箱などに置いておくと重宝しますよ♪

今回はダイソーの『靴ブラシ（馬毛入り）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。