セリアで買い溜めしときたい！「直接巻けてお手軽！」こっそり冷え対策ができるアイデアグッズ

手先や足先が冷えやすいこの季節。貼るタイプのカイロは便利だけど、貼る場所に迷ったり、直接肌に触れられないのが惜しいところ。さりげなく使える冷え対策グッズがあれば…と思っていたら、セリアでアイデア商品を見つけました！手首や足首、手先などに直接巻いて温められる優れもの。こっそり使えておすすめですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ホットバンド 2P（ホワイトムスクの香り）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4573577129796

冷える部分をピンポイントに温められる！セリアの『ホットバンド 2P』

指先や足先が冷えやすく、じんわり寒さを感じるこの季節。貼るタイプのカイロがあると便利ですが、貼る場所に迷ったり、直接肌に触れられないのが惜しいところ。

もっとピンポイントで、さりげなく使える冷え対策グッズがあればいいのに…と思っていたら、セリアで気になる商品を発見しました！

今回は、こちらの『ホットバンド 2P（ホワイトムスクの香り）』をご紹介します。筆者が購入した店舗では、季節もの売り場に置かれていました。

パッケージを開けると2枚入っていました。

個包装なので、ポーチなどに入れて持ち運びやすいです。

パッケージにはホワイトムスクの香りと書かれていましたが、取り出してみると個人的にはほとんど分からず、無香料に近い感覚でした。

香りが強いものが苦手な方にとっては、かえって使いやすいのかなと思います。

パッと見た印象は、低温タイプのホッカイロに包帯が合体したような形をしています。

足先や手先など、冷えやすい部分に巻き付けて、直接温めることができます。

直接巻くだけでこっそり冷え対策ができる！

足首、手首、手先、足先など、冷えやすい部分を手軽に温めることができます。

特にこの寒い季節は、仕事中に冷えを感じることが多いので、ピンポイントに温められるのはうれしいですね。

包帯部分は粘着テープではなく、重ねることでくっつくタイプなので、貼り直しができるのも特徴です。

ただ、ぎゅっと強く伸ばしすぎると、少しくっつきにくくなるようです。

あまり引っ張らず、やさしく巻くとしっかり固定されて、勝手に剥がれてくることもなく快適です。

使う前はズレやすいのでは…と少し心配でしたが、意外と安定感がありました。

実際に手首に巻いて過ごしてみると、動いてもズレにくく、PC作業中でも外仕事でも気にならずに使えました。

貼るタイプの使い捨てカイロだと服の上から使うことが多いですが、これは温めたい部分に直接装着できるのが嬉しいポイント。

指先や足先の冷えを、こっそり対策できる感じがあります。見た目も主張しすぎないので、日常使いしやすいです。

冷え対策はしたいけれど、大げさなアイテムは避けたいという方や、ピンポイントで温めたい方には、なかなか使い勝手のいいアイテムだと思いました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。