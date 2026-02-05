ダイソーのこれバッグに付けると楽ちん！面倒だなって思ってた…“アレ”の迷子を防ぐ便利グッズ

カバンの中で迷子になりがちな鍵。特にポケットが付いていないトートバッグなどでは、管理が難しいですよね。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、レザー調の便利グッズを発見。小さいですが良い仕事をするアイデア商品なんですよ。￥110（税込）で2個入りとコスパも抜群なので、この機会にぜひチェック！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：キーホルダーステーション（レザー調）

価格：￥110（税込）

装着可能幅：2.5cmまで

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480911991

着脱簡単で使いやすい！ダイソーのアイデアグッズをチェック

ダイソーをパトロール中に見つけたこちらの商品。何に使うものか分かりますか？その正体は『キーホルダーステーション（レザー調）』。カバンの取っ手部分などに装着し、ベルトの下部分に付いているDカンにキーホルダーなどが付けられるアイデアグッズなんです。

材質はポリウレタンとスチール。2個入りで￥110（税込）とコスパ抜群です。

スナップボタン付きなので、着脱が簡単なのがGOOD。他のバッグへの付け替えもスムーズにできるのが嬉しいポイントです。

もうバッグの中で迷子にならない！ダイソーの『キーホルダーステーション（レザー調）』

実際に使ってみるとこんな感じ。装着可能な幅は2.5cmまでとなっています。筆者はカバンの中で迷子になりがちな、自転車の鍵の管理に活用しています。毎回ガサゴソ探すのが面倒だと思っていたので、かなり快適になりました。バッグの内側にDカンがくるように取り付けることで、鍵の紛失防止にもなるのが◎

もちろんキーホルダーを付けるのにもおすすめです。お気に入りのグッズやガチャガチャなどを美しく付けられるのでテンションが上がります。トートバッグなど、キーホルダーを付けにくいカバンにも活用できるので、持っていて損はないアイテムです。

今回はダイソーの『キーホルダーステーション（レザー調）』をご紹介しました。

シンプルな見た目ですが、レザー調なのでチープ感が出ないダイソーのアイデアグッズ。大人も使いやすく、バッグによく馴染むアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。