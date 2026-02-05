ダイソーからついに出た！「自由に調整できるから無駄なし！」ありそうでなかったアイディア商品

汚れを見つけたときに、洗剤いらずでさっと使える掃除アイテムは便利ですよね。ダイソーのスポンジは、定番お掃除グッズながら、大きさを自分で調整できるのがポイント。細かい場所にも広い面にも対応しやすく、無駄が出にくい嬉しい仕様です。水だけで使える手軽さはそのままに、日常の掃除を効率よく進められますよ！

商品情報

商品名：ロールタイプメラミンスポンジ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：2m×8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480700908

新発想の定番お掃除グッズ！ダイソーの『ロールタイプメラミンスポンジ』

ダイソーではシートタイプのメラミンスポンジをよく見かけます。

しかし先日、掃除グッズ売り場で見つけたのは、まさかのロールタイプ！

必要な分だけハサミでカットして使う、今までありそうでなかったアイデア商品です。

これは便利そうだと思い、即購入しました！

2m×8cm入りで、お値段110円（税込）とコスパよし。

ロール状なので収納も省スペース。引き出しやケースにくるっと収まり、使いたいときにすぐ取り出せます。

好きな大きさにカットして使えるから無駄が出にくい！

ポイントはなんといっても、使いたい場所や汚れの大きさに合わせて、ちょうどいいサイズを切り出せること。

「この汚れだけ落としたい」というときに、必要な分だけ切り出せるのがGOOD。

小さな汚れには小さく、広めを一気に掃除したいときは長めに。使い切れる分だけをその都度用意できるので、途中で余らせたり、半端なサイズを無理に使うことがありません。

結果的に使い捨てもしやすく、無駄が出にくいです。

洗剤いらずで、ピンポイント掃除にちょうどいい！

今回は、擦れて黒ずみが目立っていた陶器製のインテリア雑貨を掃除してみました。

メラミンスポンジなので、使い方はシンプル。水を含ませて軽く擦るだけでOKです。

洗剤を出すほどでもない汚れに、さっと使える手軽さが助かります。

素材や表面の状態によっては擦り傷が付くことがあるので、目立たない部分で試してから使用すると安心です。

表面についた黒い汚れがすっと落ち、たちまちキレイさっぱり。

狙ったところだけをピンポイントで掃除できるので、汚れが気になる場所のちょい掃除にぴったりです。

もちろん、お皿洗いや日常の掃除など、細かい場所をちょこちょこ掃除したい場面でも活躍すること間違いなし。

今回は、ダイソーの『ロールタイプメラミンスポンジ』をご紹介しました。

必要な分だけ切って使えるから、無駄が出にくく、気軽に使い捨てできるのが魅力。

ロールタイプというだけで、使い方の自由度がぐっと広がります。

気になった方は、ぜひダイソーで探してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。