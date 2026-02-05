山本舞香、朝ドラ共演した人気女優の誕生日を豪華サプライズで祝福「親友への愛がすごい」「互いに想い合ってるの伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】女優の山本舞香が2月4日、自身のInstagramを更新。人気女優の誕生日を祝う様子を公開した。
【写真】山本舞香、親友の人気女優の誕生日を豪華祝福
女優の橋本環奈が2月3日に27歳の誕生日を迎えたことを受け、山本は「Happy 27th birthday 環奈の大切な人たちが集まった、愛に溢れた最高の夜でした。サプライズ登場成功 歳を重ねるたびに、思い出もどんどん増えていくのが嬉しいね」とサプライズで橋本の誕生日を祝った際のオフショットや動画を公開。巨大なバースデーケーキに笑顔を浮かべる姿や、サプライズに驚いた表情を見せる様子など、素の橋本を収めている。
山本と橋本はNHK連続テレビ小説「おむすび」（2024〜2025）で共演しており、プライベートでも交流があるなど、親友として知られている。
この投稿には「親友への愛がすごい」「美女同士で眼福」「互いに想い合ってるの伝わる」「サプライズ素敵」「お祝いが豪華すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山本舞香、親友・橋本環奈の誕生日をサプライズで祝福
◆山本舞香の投稿に反響
