小芝風花「今までで1番の大作」“プロ級”編み物作品に反響相次ぐ「凄すぎる」「手作りとは思えない」
【モデルプレス＝2026/02/05】女優の小芝風花が2月4日、自身のInstagramを更新。大作の編み物作品を公開し、話題になっている。
【写真】28歳朝ドラ女優「手作りとは思えない」衝撃クオリティの手編み作品
小芝は「スーパーマリオのバッグ 初めてドット編みに挑戦しました」と、自身が編んだスーパーマリオブラザーズのバッグを公開。キャンバスバッグほどの大きさがあるバッグで、「SUPER MARIO」の文字とマリオの横顔が、グラデーションの模様を背景にして編まれている。さらに裏側も、9つのマス目に模様が分かれ、それぞれにゲームに登場するアイテムなどが編み込まれた、かなり複雑なもの。「結構時間かかったなぁ でも想像よりいい感じにできて大満足です 今までで1番の大作だぁ」と小芝も制作は大変だったながら、満足の行く仕上がりだったことをつづっている。
また、このバッグを自身が手にしたショットでは、マリオの赤いオーバーオールが描かれたジャケットを身につけているという遊び心も見せている。
この投稿には「プライスレスな傑作」「プロ級の出来栄え」「クオリティに驚愕」「マリオの再現度が凄すぎる」「手作りとは思えない大作」「編み物の才能レベチ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
