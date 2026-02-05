市川團十郎、子供たちとディズニー満喫「夢のような時間でした」プライベート家族写真に反響続々
【モデルプレス＝2026/02/05】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が2月4日、自身のブログを更新。家族で東京ディズニーランドを訪れた時のショットを公開した。
【写真】48歳歌舞伎俳優「はしゃいでて最高」ベイマックスの乗り物前で家族密着3ショット
團十郎は「夢のような時間でした」とつづり、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄と長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）が入り口に向かって走ったり、飛び跳ねているショットを公開。さらに團十郎、勸玄、麗禾の3人が並び、團十郎と勸玄がピースをしているプライベートな密着ショットも披露している。
この投稿にファンからは「はしゃいでて最高」「仲の良さが伝わる」「素敵な思い出」「幸せいっぱいで癒される」などといった声が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆市川團十郎、家族3ショット公開
【Not Sponsored 記事】