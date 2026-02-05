値段そのまま肉29%増量! 2月の『肉の日』は計3日間開催【ペッパーランチ】

ペッパーランチは、2026年2月9日･2月19日･3月1日の計3日間、「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ(150g･200g･300g)」のいずれかを、値段そのままで肉を増量する『肉の日』キャンペーンを実施する。なお、テイクアウト、デリバリーでの注文はキャンペーン対象外。

【29%増量後のメニュー画像はこちら】ビーフペッパーライス/ワイルドジューシーステーキが増量対象!

毎月29日の1日限定で実施している『肉の日』だが、2月は29日が存在しないため、9が付く日を『肉の日』として特別開催する。さらに、本来29日があるはずの翌月3月1日も対象日とし、計3日間の実施となる。

2月の『肉の日』は計3日間開催

〈『肉の日』キャンペーン概要〉

【内容】

対象商品の肉を値段そのままで29%増量

【対象商品】

「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ(150g･200g･300g)」

※対象商品は店舗により異なる。

【実施日】

2026年2月9日･19日･3月1日

【実施店舗】

ペッパーランチ、ペッパーランチ･ダイナー、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグの全店舗

※東京競馬場店を除く。

