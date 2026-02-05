今年もあっという間に確定申告の時期がきました。準備は万端でしょうか。不動産オーナーのなかには税理士に依頼せずに、自分でしっかり確定申告をされる人も多いです。もともと勉強家な人が多い傾向にある不動産オーナーにとって、確定申告もしっかり調べ、問題なく完遂することは、それほど高いハードルではないのかもしれません。不動産収支を正確に把握していくためには、税金や経理の知識も重要ですので、知っておいて損はないはずです。しかし、そこには落とし穴も存在します。本稿では、会社員のAさんの事例とともに、不動産投資による節税の注意点について木戸真智子税理士が解説します。

自分でなんでもできちゃうサラリーマン大家

東京の大手企業に勤める会社員の40代のAさんは、大学も経済学部を卒業しており、学生時代に簿記を学んだ経験もあります。そのため、所有している不動産の確定申告や日々の記帳は、すべて自分一人で行っていました。

Aさんは学生のころから成績優秀で、会社でも同僚のなかでいち早く昇進しており、なんでもそつなくこなすタイプ。会社でも頼られる存在です。会社員としての月収は100万円（賞与別）、投資への関心も人一倍。セミナー参加や読書を通じて株や、節税ができる不動産投資の勉強を重ね、長年にわたり資産運用をしてきました。

不動産投資のほうは、「会社員をしながらの投資だし、税理士に依頼するほどの規模ではない」という認識で、これまで自ら記帳や確定申告をしていた次第です。最初はワンルームマンション1戸からスタートしましたが、その後、一つ二つと物件は増えていきます。それでもやるべき作業は基本的に同じであるため、特に困ることもなく、自分で調べながら対応できていました。

近年の悩み

ところが所有物件が増え、不動産収入が増えていくにつれ、ある悩みが生じはじめます。それは、税金です。

初期のワンルーム投資では、減価償却などの経費があるので、むしろ、確定申告をして還付ということが通例でした。しかし、1棟ものや戸建てなど不動産の規模が拡大していくと、不動産所得が増大し、ここ数年では納税になる年が増えてきていたのです。

それも、結構な金額になるので、家計が圧迫されます。確定申告で多額の所得税を納めたあと、しばらくして届く住民税の通知も年々金額が上がっていきます。「どうにかならないか」と、考え得る節税策を講じてはいるものの、税金による資金繰りの悩みは解消されぬままでした。

解決策としての「法人化」と、Aさんの決断

そんな折、不動産オーナーの会合に参加したAさんは、周囲の参加者に悩みを相談してみました。そこで耳にしたのが「法人化」という選択肢です。

どうやらある程度の基準になってきたら、法人化したほうが、メリットがあるらしいのです。「税理士に相談して法人化した」という話も聞いて、これまで自身ですべてを行ってきたAさんにとって、非常に新鮮な響きでした。

真面目なAさんは、早速法人化に関する本を購入して勉強を始めます。本によると、法人化の方法には、「管理委託方式」「サブリース方式」「不動産所有方式」の大きく3つにわけられるとのこと。そのなかでも一番メリットが大きいのは、不動産所有方式であることもわかりました。

「そういえば教えてくれた人も『個人で持っていた不動産を売却した』といっていたな……」と、相談時の話を思い出して、その意味がようやく理解できました。

会社を作って、そこに自分の不動産を売却するなんて、いままで考えてもみなかったのですが、会合での話を聞く限り、それほど難しいことではなさそうです。法人設立の手続きも、自分で調べればできることを知ったAさんは、「自分でもできるのではないか。よし、やってみよう！」そう思い立ち、本やネットを駆使して準備を進めます。

会社設立も無事に完了し、自信を深めた彼は、いよいよ「不動産の売却（個人から法人への移転）」に着手しました。ここまで来たのだから、あと少し――。最後まで自力で調べ上げ、ついにAさんはすべて自分の手で法人化を完遂したのです。

とても大変な作業でしたが、Aさんはやり切ったことへの達成感でいっぱいになりました。「これで確定申告での税金の心配もなくなったぞ！」と安堵し、肩の荷が下りたような気持ちになりました。

初めての税務調査

そうして、法人化から数年後。確定申告が済んでしばらくしたころ、税務署から連絡がきました。Aさんが設立した法人について、税務調査が入るというのです。

「ついに税務調査か……」新たな出来事に緊張が走りましたが、これまですべて自分で適正に処理してきた自負があります。「今回もなんとかなるだろう」そう、Aさんは調査当日を迎えました。

税務調査当日、想定外の質問

当日、調査官から質問が投げかけられました。

「〇〇年に不動産を購入されていますが、このときの売買契約書を見せていただけますか」「はい。こちらにあります」

もちろん、売買契約書もしっかり作成し、登記も滞りなく済ませています。Aさんはサッと書類を提示しました。書類の保管状況も完璧で、このまま問題なく終わるだろう――そう思った矢先のことです。

契約書を確認した調査官の口から、予想だにしない言葉が出ました。

「この金額の根拠は、どのようにして決められましたか？」

Aさんは戸惑いました。

（根拠……？ そんなものは書類として用意していないし、なんと答えたらいいのか……）

実のところ、はっきりとした理由はなく、「自分の思う金額」に設定していました。個人の譲渡所得税が高くなるのは避けたかったため、「少しでも低くできたら」という気持ちで決めた金額だったのです。

言葉に詰まり、なにも答えられないAさんに対し、調査官は淡々と、しかし衝撃的な指摘を続けました。

「不動産の売買は、当然『時価』で行わなければなりません」

Aさんは茫然と立ち尽くしました。調査官の指摘内容は、Aさんにとって寝耳に水の話だったのです。

（そんな話、聞いたこともないぞ？）

調査官のいっていることがよくわかりませんでした。

独断の「価格設定」が招いたダブルパンチ

Aさんが設定した売却価格は、相場よりもはるかに低いものでした。不動産価格が年々上昇を続けているなか、調査官の目からみれば、明らかに相場の半分以下という低価格だったのです。

このように、時価より著しく低い価格で売却した場合、どのような事態になるか。実は、売主（個人）と買主（法人）の双方にダブルパンチが降りかかります。

・売主（個人）：実際の売却額ではなく、時価相当額で売却したものとみなされ、本来支払うべきだった時価ベースでの譲渡所得税が課税されます。

・買主（法人）：時価と実際の売買価格との差額分だけ安く購入できたとみなされます。この差額は受贈益として扱われ、法人税の課税対象となります。

「それはいったい、どういうことですか？」そう声を発するのがやっとのことで、それ以上、反論をする気持ちにもなれませんでした。

節税のために行ったはずの法人化。結果は散々なものでした。過去に遡って修正申告を求められ、延滞税などのペナルティも加算。当然、資金繰りは悪化してしまいました。

見聞きした知識をもとに、自己流で進めてしまうと思ってもみない落とし穴にはまることがあります。特に、法人化に伴う取引は、不動産の価格設定の妥当性が厳しく問われるポイントです。なにか気になることや不安なことがあれば、専門家に相談するという選択肢も視野に入れ、安心・安全な不動産経営を目指していきましょう。

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士／行政書士／ファイナンシャルプランナー