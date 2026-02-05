プレミアムバンダイにて「機動戦士ガンダムUC」関連ガンプラ再販商品が2月5日11時より予約開始
【プレミアムバンダイ：「機動戦士ガンダムUC」関連ガンプラ再販商品】 2月5日11時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて「機動戦士ガンダムUC」関連ガンプラ再販商品を2月5日11時より予約受付を開始する。
再販商品は「RG 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (最終決戦仕様) [スペシャルコーティング]」、「HG 1/144 ザクII改 Bタイプ（ユニコーンVer.）」、「HG 1/144 ゲルググ（ユニコーンVer.）」の3商品がラインナップしている。
RG 1/144 ユニコーンガンダム２号機 バンシィ・ノルン (最終決戦仕様) [スペシャルコーティング]（再販）
2月5日11時より予約開始
5月 発送予定
価格：12,650円
HG 1/144 ザクII改 Bタイプ（ユニコーンVer.）（再販）
2月5日11時より予約開始
5月 発送予定
価格：1,760円
HG 1/144 ゲルググ（ユニコーンVer.）（再販）
2月5日11時より予約開始
5月 発送予定
価格：2,090円
(C)創通・サンライズ