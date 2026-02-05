ミッフィー×さくら♡春限定ドリンクが楽しめるフラワーミッフィー

ミッフィーとお花に囲まれた癒しの空間「フラワーミッフィー ジュースガーデン」から、春気分を先取りできる期間限定ドリンクが登場。さくらをテーマにしたやさしい色合いと味わいで、ほっと心がほどける一杯に♡お散歩やおでかけの合間に、春の訪れを感じる特別な時間を楽しめます。

さくら香る♡春限定ドリンク

2026年2月6日(金)より、「フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー(ICE)」と「フラワーミッフィー さくらグリーンティー(HOT)」が期間限定で登場。

どちらもさくら風味のわらびもち入りで、飲むたびにもっちり食感が楽しめます。ドリンクの上には淡いピンク色のストロベリーホイップと、愛らしいミッフィーもなかをトッピング。

見た目も春らしく、ときめきを運んでくれます♪

味わいで選ぶICE＆HOT

「フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー(ICE)」は、抹茶の豊かな香りとミルクのまろやかさが調和した冷たい一杯。さくらのやさしい風味が後味にふんわり広がります。

一方、「フラワーミッフィー さくらグリーンティー(HOT)」は、乾燥させた桜花と桜葉、緑茶をベースに桜シロップの甘さを感じるあたたかいドリンク。

気分や天候に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

販売情報をチェック

フラワーミッフィー さくらグリーンミルクティー(ICE)は800円、フラワーミッフィー さくらグリーンティー(HOT)は700円。いずれも税込価格で、2026年2月6日(金)発売。

提供店舗はフラワーミッフィー浅草店、天王寺ミオ店です。※テイクアウトのみのご提供です。

ミッフィーと春を味わうひととき

さくらをテーマにした春限定ドリンクは、ミッフィーの可愛らしさと季節の彩りを同時に楽しめる特別な存在。

ICEとHOTの2種類から選べるので、その日の気分に合わせて春を感じられます♡

おでかけの途中に、フラワーミッフィー ジュースガーデンで心温まる一杯を手に取ってみてください。