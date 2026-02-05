「自分の部屋の掃除に行ったまま

帰ってこない旦那を見に行ったら

小学生男子みたいな寝落ちしててわろた」



【写真】掃除中に寝落ちしちゃってましたよ（笑）

こんなポストをされたのはジェーコ（@jeeeeeeeeeeko）さん。



投稿された画像には、床一面にカードやケースが広がった部屋の中で、掃除途中にも関わらず気持ちよさそうに寝落ちしてしまった旦那さんの姿が写っています。



まるで遊びに夢中になってそのまま寝てしまった小学生男子のような光景に、思わずクスッとしてしまいますね。「わかる〜！」という声がたくさん届きました。



「これはあるあるすぎる」

「夢中になって寝落ち、わかりすぎる」

「掃除あるあるすぎて笑った」

「旦那さん可愛すぎる！」



ポストをされたジェーコさんにお話を伺いました。



ーー掃除を始める前の旦那さんの様子は？



「よーし！掃除してくるぞー！の、なかなか気合いの入った感じで部屋へ入って行きましたね！」



ーーどれくらい時間が経ってから様子を見にいったのでしょうか？



「1時間くらいですかね？ そろそろ夕方だし晩ご飯作ろうかなー、そういえば降りてこないな？みたいな感じで様子を見にいきましたね〜」



ーー寝落ちした旦那さんを見たときは？



「寝てるーー！！しかも掃除ってカードの整理かい！！！！と、旦那らしい寝落ちの仕方に爆笑でしたね。カードを分類してケースにしまう作業だったみたいです！ かなりカードの量があるので難航していたみたいですね笑」



ーー「掃除中や片付け途中に脱線してしまう」ことは、よくある？



「そうですね、割とあるタイプだと思います。なんなら私もあるので、わかるーくらいに思ってます」



ーー寝落ち後、起きた旦那さんは？



「え！もう夜？！とびっくりしてました！」



ーーこの出来事を通して「やっぱり旦那さんってこういう人だな」と改めて感じたことは？



「そうですね、いつもどこでも寝落ちしちゃう人なので、のんびりポヤポヤしてて可愛いな！と思いますね。いつまでもこんな感じで歩く癒し系でいてほしいです。旦那の寝落ち画像に反応してくれて一緒に愛でてくれた方ありがとうございました」



掃除をするつもりが、気づけば夢の世界へ--。



そんな旦那さんの“らしさ”が詰まった一枚に、多くの人が共感と癒やしを感じた今回の投稿。日常の何気ない瞬間が、こんなにも愛おしく映るのは素敵ですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）