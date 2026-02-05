魚の旨みを余すことなく味わう汁物から、避けては通れない毎日の家事まで。一見バラバラに見えて、実は同じ「ひらがな2文字」を冠する4つの言葉を当てるクイズです。ひらめき力を発揮して、全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、食卓で見かけるあの料理から、自然の厳しさを感じさせる言葉までをピックアップしました。頭をやわらかくして、空欄に入る共通の2文字を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□じる
□□いもの
□□し
□□なみ

ヒント：魚の身を取った後の残りで、出汁（だし）をとる料理の名前は？

正解：あら

正解は「あら」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あら」を入れると、次のようになります。

あらじる（あら汁）
あらいもの（洗い物）
あらし（嵐）
あらなみ（荒波）

魚の「あら」を使った栄養満点の「あら汁」や、毎食後の「洗い物」といった日常的な言葉のほかに、激しい天候の「嵐」や、厳しい社会の比喩（ひゆ）としても使われる「荒波」が並びました。同じ「あら」という響きでも、魚の部位、洗う動作、激しい様子など、漢字によって意味がダイナミックに変化するのが日本語の面白いところです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)