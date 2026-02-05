新車360万円！ ホンダ新「シティ」に“往年のファン”から反響殺到！

ホンダのタイ法人は2025年11月28日、コンパクトセダン「シティ」に、新たな特別仕様車「シティ ザ・ブラック・アウトシャイン」を発表し、現地での販売を開始しました。

この新しいシティについて、日本でもSNSを中心に様々な反響の声が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「新シティ」です！（44枚）

日本で“ホンダ・シティ”といえば、1981年に登場した「トールボーイ」と呼ばれる背の高い3ドアハッチバックや、その後の「シティ・ターボ（ブルドッグ）」といった個性的なモデルを思い浮かべる人が多いかもしれません。

日本では1995年の2代目終了とともにその名は消滅しましたが、海外市場、特にアジア圏などの新興国においては、1996年以降「コンパクトセダン」としてその名跡が受け継がれています。

シティの現行モデルは、2019年にフルモデルチェンジを果たした7代目。

タイ市場では実用性と信頼性の高さから常に販売上位をキープしており、2024年の年間販売ランキングでも5位を記録するほどの定番モデルです。

そして今回登場した「ザ・ブラック・アウトシャイン」は、1.5リッターハイブリッドシステム「e：HEV」搭載モデルをベースにした特別仕様車。

その名の通り、エクステリアの随所に「黒」のアクセントを配置したほか、フロントにはグロスブラック仕上げの専用ハニカムグリルを採用。

さらにドアミラーカバー、ドアハンドル、リアのロゴエンブレム、そしてホイールに至るまでをブラックで統一しました。

これにより、標準モデルの実用的なイメージとは一線を画す、引き締まったスポーティなルックスを実現しています。

ボディカラーは、精悍さを極める「クリスタルブラック・パール」と、黒いパーツとのコントラストが際立つ「プラチナホワイト・パール」の2色展開です。

現地での価格は、ブラックが73万5000バーツ（約362万円）、ホワイトパールが73万9000バーツ（約364万円）に設定されています。

※ ※ ※

このように精悍に進化した新しいシティに対し、日本のSNSやネットコミュニティでは、往年のファンやセダンユーザーから多くの反響が寄せられています。

まず目立つのは、現在のホンダのラインナップに対する要望と絡めた日本導入待望論です。

「今の『シビック』は立派になりすぎて大きすぎる。シティこそ日本の道に合う『最高にちょうどいいホンダのセダン』だ！」「『WR-V』がインドから輸入されてヒットしたように、この新しいシティも日本で売れば意外と売れるはず」「『グレイス』に乗っているけど乗り換えたいと思える手頃な5ナンバーセダンがホンダに無い…シティを日本でも売ってほしい」といった、かつて日本でも販売されていたグレイスの後継として期待する声が多く聞かれます。

また、往年のシティを知る世代からは、「シティ・ブルドッグ…もはや名前を聞くだけで懐かしい」「あの背の高いトールボーイを復活させてください」「昔のシティ・ターボIIのような、遊び心全開のドッカンターボ車を作ってほしい」「今のシティは実質的にかつてのシビックのような立ち位置だね」といった、ノスタルジーと時代の変化を感じるコメントも散見されました。

一方で、価格に関してはシビアな意見も。

「シティクラスで360万円か…。為替の影響とはいえ、昔の若者が気軽に買えたシティとは隔世の感があるな」「日本で売るとしてもN-BOXより高いと厳しいと思う」といった、車両価格の高騰を嘆く声も見られました。

日本では「フィット」がその役割を担っているホンダのコンパクトクラスですが、海外で独自の進化を続けるセダン版シティの精悍な姿は、日本のホンダファンの目にも魅力的に映っているようです。