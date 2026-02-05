「ポケパーク カントー」今日誕生！ オープン記念ラリーイベントや特別装飾を実施
よみうりランドは、2月5日（木）〜4月5日（日）の期間、『ポケットモンスター』初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が園内にオープンすることを記念し、ラリーイベントや特別装飾などを実施する。
【写真】フード＆ドリンクもオープン仕様に！ 「ポケパーク カントー」オープン記念企画の詳細
■アトラクション装飾も
今回、2月5日（木）の「ポケパーク カントー」オープンを盛り上げるべく実施されるのは、オープン記念スタンプラリーや、園内装飾、飲食包材装飾など。
無料のラリーイベントでは、園内4ヵ所を巡ってピカチュウとイーブイのスタンプを集めることが可能。ラリー用紙は正面入園口スカイゲートやお化け屋敷前のりもの券売場で配布され、なくなり次第終了となる。
また、ゴンドラ「スカイシャトル」山麓乗り場の京王よみうりランド駅側が「ポケパーク カントー」仕様に変身。
加えて、遊園地入園口および園内の一部エリアにフラッグや横断幕、のぼりを設置するほか、Sky−Go−LANDやミルキーウェイといった一部のアトラクションでも、特別な装飾が楽しめる。
さらに、園内飲食店舗で販売されている一部のフード＆ドリンクが「ポケパーク カントー」のデザインのパッケージで提供され、新施設のオープンを存分に満喫可能だ。
