Number_i、世界へ！ 世界最大手のタレントエージェンシー「WME」と契約
Number_iが、世界最大手のタレントエージェンシーのWMEと契約したことが、2月5日（木）に発表された。今後は全世界における代理業務をWMEが行い、Number_iの活動をサポートしていく。なお、マネジメント業務については引き続きTOBEが担う。
■「自分たちの可能性をさらに広げていける」
今回Number_iが契約したWME（William Morris Endeavor）は、米国を拠点とする世界最大手のタレントエージェンシーの1つ。映画、テレビ、音楽、スポーツなど、エンターテインメントおよびスポーツ分野全般において、アーティストやクリエイター、アスリートのエージェント業務を手掛けており、長い歴史とグローバルネットワークを活かし、ハリウッドを中心とした世界のエンターテインメント業界で確固たる地位を築いている。
現在はロサンゼルス、ニューヨークをはじめ、ロンドンやパリ、シドニーなど世界各地に拠点を展開。音楽分野においては、ブルーノ・マーズ、ビリー・アイリッシュ、アリシア・キーズなど、世界的な影響力を持つアーティストをはじめとする数多くのトップタレントのエージェント業務を行ってきた実績を持つ。
これまでNumber_iは、2024年に米国で開催された世界最大級の野外音楽フェス「Coachella Valley Music andArts Festival 2024」に出演。出演後には楽曲「GOAT」が、米国iTunes総合チャートで10位、Hip-Hopチャートで3位にランクインし、大きな話題を集めた。
その後、初のフルアルバム『No.I』はBillboard Japan総合アルバム・チャート“Hot Albums”初週1位を獲得し、Spotifyの「Top Albums Debut Global」チャートでは4位にランクイン。
2025年にはアジアの音楽やカルチャーを世界に発信する場として毎年大きな注目を集めている米国開催の音楽フェス「Head In The Clouds」にも出演するなど日本国外での活動を着実に拡大してきた。
そして今回のWMEとの契約を通じて、今後はそのグローバルネットワークとノウハウを生かし、国内外においてさらなる活動の場を広げていく。
Number_iは「今回、WMEの皆さんとご一緒できることになり、嬉しく思っております」と喜びのコメントを発表。加えて「新しい環境で自分たちの可能性や表現の幅をさらに広げていけると感じています。今後とも応援よろしくお願いします」と呼びかけた。
