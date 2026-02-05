西日本新聞社は、衆院選の福岡10区の立候補者5人に、経済対策、安全保障・外交政策、外国人政策について考えを聞いた。各候補者の記者会見の質疑応答などを基に、担当記者がまとめた。質問への回答を紹介する。（届け出順）

大石 仁人氏（無所属新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 高市政権の重点投資分野の設定は分かりやすく、評価する。北九州には政権の成長戦略を実装できる力があり、それを市長と連携できるのは自分だけだ。消費減税とともに社会保険料を見直し、国民負担を下げることが必要。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 米大統領はドンロー主義を唱え、日本は核保有国に囲まれるなど緊迫している。高市早苗首相の毅然（きぜん）とした姿勢を評価する。対話の窓口を閉めないのが肝要。自主防衛や核に関する議論は国民レベルで丁寧に行うべきだ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 急激な流入は日本の文化を壊す。治安と秩序を守るために、ルールを守らない外国人に対する規制強化の法整備が必要。排外主義ではなく、共に暮らす以上、外国人政策そのものをもっと明確かつ厳格に進めるべきだ。

熊本 要氏（参政新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 高市政権の経済対策は、まだ効果を実感できていない。今後の結果を見ないと評価は難しい。北九州は中小企業が多い。企業の賃上げや投資を促すために段階的な減税を行い、手取りを増やすことが必要だ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 日本は米国の「核の傘」に依存しているが、米国が方針を変えれば傘の外に出てしまう。日本は核保有国に囲まれ、日中関係は緊張状態にある。自分たちの身を守るための準備として核の議論はした方がいい。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 人口減少の穴埋めを移民に頼るべきではない。外国人の受け入れは、慎重に人数を制限した方がいい。受け入れた外国人については、地方のサポート体制が整っておらず、国が責任を持ってやるべきだ。

城井 崇氏（中道前職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 高市政権は積極財政を掲げる一方、円安と物価高で家計の苦しさは増している。食料品消費税ゼロと社会保険料軽減で可処分所得を増やし、消費と賃上げにつなげるべきだ。今こそ早急に対応を。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 安全保障を巡る発信には緊張を高めかねない面がある。非核三原則は堅持し、核兵器禁止条約へのオブザーバー参加を進めるべきだ。その上で専守防衛の範囲内で抑止力を高め、外交努力を重視する。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 土地の取得や利用は国籍を問わず実態に基づくルール整備が必要だ。一方で政治の発信により外国人への偏見や不安があおられることは避けるべきだ。多様性を尊重し、地域で共生できる社会を築く。

古賀 邦俊氏（共産新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 高市政権の経済政策は、円安と株高を進行させ、大企業や大株主に富を集中させている。国民の暮らしを守り、働きやすい環境をつくるため、最低賃金を1700円へと引き上げ、週35時間労働制を導入すべきだ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 国是でもある非核三原則の見直しには絶対に反対だ。台湾有事を巡る高市早苗首相の「存立危機事態」発言は、日本が米国と共に中国と戦争するリスクもはらんでいる。いずれも非常に危険な方向へ動いていると感じる。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 一概に外国人を排除するような規制強化には反対だ。現行の入管難民法では外国人の人権が守られていない部分があると感じる。彼らが日本人と共に適正に働ける環境を整えるための法改正が必要だ。

吉村 悠氏（自民新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 税収が増えている今をチャンスと捉え、大規模な積極財政を行う必要がある。高市政権が掲げる（防衛産業や半導体など）17分野の重点項目に投資し、産業と生活を連携させて好循環を作っていく。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 高市早苗首相の中国に対する毅然（きぜん）とした姿勢を評価する。（1月の）韓国の李在明大統領との会談は、シャトル外交がうまくいっていると高い評価を受けた。イタリアのメローニ首相など諸外国の首脳と連携が取れている。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 外国人の土地取得に対する規制や国民健康保険の保険料未納対策、出入国管理の厳格化などの外国人政策は、多くの国が取り組んでおり規制強化というより一般的な対応だ。地元でもしっかり対応すべきという声が多い。