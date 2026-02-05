【セレッソ大阪】２６歳“遅咲きエース候補”ＭＦ・中島元彦に迫る　覚悟のシーズンに香川真司も期待「もう１つランクを上げてほしい」【KICKOFF！KANSAI】

関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。ＭＣ陣が宮崎キャンプ取材を実施し、セレッソ大阪のＭＦ・中島元彦選手に加地亮さんがインタビューし本音を引き出した。「自分が上に行くか、平凡な選手で終わるかの分岐点」と百年構想リーグは不退転の覚悟で臨む。



▼セレッソ大阪の“遅咲きエース候補”にインタビュー



アカデミー育ちの２６歳。アーサー・パパス監督に欠かせない存在として「試合中に『ホンマに無理やから代えてくれ』と言ったら『代えられへん』と言われた」という。





昨季はＦＷ、トップ下、ボランチを務め「なんでも屋だと思う」。ポリバレントな能力を重宝される理由は「小さい頃から武器がなかった。技術とサッカーＩＱでやるしかなかった。大人になって生きてきた」と自ら分析した。小学生からセレッソ一筋で２０１８年にトップ昇格を果たすも、３シーズン連続でリーグ戦の出場はゼロ。加地さんから当時の心境を問われると「どれだけ活躍しても引っ張られない。『なんでこんな下手やのに』と言ってしまっていた。他人にベクトルが向いていた」その後、アルビレックス新潟やベガルタ仙台へ期限付き移籍。チームの中心となったことで、若手時代の過ちを見つめ直した。「失いかけていた自信が全部かえってきた。セレッソの時はベンチに入れるか、たまにスタメンかぐらいだったけど中心になったことで見え方も変わってきた。練習の振る舞い方や意識も変わってきた」と、成長につながった。チームの大黒柱ＭＦ香川真司選手も「もっと確立できるものが彼にはある。今年はどれだけ自分がやるか元彦自身がこだわらないといけない。もうひとつランクを上げてほしい」と期待する。本人も「自分が上に行くか、平凡な選手で終わるかの分岐点」。今シーズンに強い思いを持って、まずは２月７日の開幕戦、ガンバ大阪との大阪ダービーに臨む。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５５−１：２５放送 ２０２６年２月１日（日）収録より）