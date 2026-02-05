米スミソニアン国立動物園で、アジアゾウのメスの赤ちゃんが誕生した/Roshan Patel/NZP-Smithsonian's National Zoo

（CNN）米首都ワシントンのスミソニアン国立動物園は3日、アジアゾウのメスの赤ちゃんが誕生したと発表した。同動物園ではほぼ25年ぶりだった。

発表によると、赤ちゃんは現地時間の2日午前1時15分、12歳のメスのニ・リンと44歳のオスのスパイクの間に生まれた。名前は一般投票で決める予定。

検査の結果、赤ちゃんは元気そうな様子で、体重は140キロ、体高は98センチだった。

アジアゾウは絶滅危惧種で妊娠期間は平均18〜22カ月。スミソニアン動物園はこれで成体の6頭に赤ちゃん1頭が加わった。

ニ・リンは今回が初めての出産で、妊娠期間は21カ月だった。スパイクは別の動物園で3頭の赤ちゃんの父親になっていたが、いずれも生き延びられなかった。

動物園や保全研究所は、25年ぶりの赤ちゃん誕生をアジアゾウの保護に役立てたい考え。

赤ちゃんは最大で1カ月間、母親や群れの仲間や飼育員との絆を確立させ、その後一般公開を予定している。

「この子がスパイクのようなのんびり屋になるのか、それともニ・リンのように気が強くてやんちゃになるのか楽しみ」と動物園はコメントしている。

名前は飼育員が選んだ四つの候補の中から一般投票で決める。いずれも母親のニ・リンと同じベトナム語由来で、「リン・マイ（心の花）」、「タオ・ニ（優しく愛らしい）」、「トゥ・アイン（才能豊かで知的）」、「トゥエット（雪）」の4候補。一般投票は2月13日まで受け付ける。