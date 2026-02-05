イランの最高指導者ハメネイ師が演説する様子＝1月17日、首都テヘラン/Office of the Iranian Supreme Leader/Wana News Agency/Reuters

（CNN）イランと米国の緊張が高まる中、トランプ米大統領は4日のインタビューで、イランの最高指導者ハメネイ師は「非常に心配」すべき状況にあると警告した。

トランプ氏はNBCニュースとのインタビューでハメネイ師に触れ、「非常に心配すべき状況にあると言って良いだろう。そう、心配すべきだ」と語った。

米国はイラン周辺に軍事資源を集結させており、トランプ氏はイラン政権に対する措置を検討している。

トランプ氏は外交的解決に含みを持たせているものの、週末に予定される米国とイランの協議は、条件を巡って双方の調整が続いており、状況は不透明だ。

トランプ氏は数週間前、イランで街頭デモ弾圧が行われる中で、イラン政権への攻撃を初めて示唆した。直接行動には至っていないものの、これまでの自身の対応でデモ参加者を支援してきたと説明した。

トランプ氏は「我々は彼らを支えてきた。そして見てほしい。あの国は今、我々の対応が原因で混乱状態にある。我々は侵入して、核を壊滅させた」と述べ、昨年6月に行ったイラン核施設3カ所への爆撃に言及した。

「もし我々があの核を排除していなければ、中東に平和はなかっただろう。アラブ諸国には絶対に不可能なことだからだ。彼らはイランを非常に恐れていた。今はもう恐れていない」としている。