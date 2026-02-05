２月末をもって日向坂４６を卒業する松田好花が４日放送のテレビ東京系トークバラエティー「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）に出演。グサリと刺さったひと言を明かした。

この日は「私がくらった一言発表会」として松田、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・郄地優吾、お笑いコンビ「ママタルト」がゲストとして出演。松田がデビューから３年ほどたって要領よく仕事をこなしていた時期にマネジャーから言われた「効率の良さばかり追求していったら人の心を動かすようなものはできないと思います」と言葉を紹介した。

これには司会のオードリー・若林正恭が「言われてんなー！」。松田は「ファンの中では鬼教官として親しまれた方が言ってくださったひと言」と説明。そして「デビューしてある程度番組とか出させていただいて、だいたいの仕事の流れがつかめた頃にリハーサルとかで一日ライブの１０曲を同じリハ室でこなしてみたいな。みんなだんだんしんどくなってきて、これまでやってきた工程をすっ飛ばしたりとかするようになっちゃっていた時に言われて、ものすごくくらいました」と打ち明けた。共演者は「あ〜」と深くうなずいていた。