【もやし×鶏胸のコスパ最強レシピ】しっとり、とろ〜り『鶏胸ともやしのとろみ炒め』
お手ごろ食材の代表格、鶏胸肉ともやしで、コスパも食べごたえもきちんと両立。
薄切りにした鶏胸肉はしっとりやわらか。とろみをまとったもやしとにらが加わって、全体の満足感を底上げします。シンプルなのに、ごはんが進む。手早く作れて、しっかりおいしい、頼れる節約おかずです。
『鶏胸肉ともやしのとろみ炒め』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉……1枚（約200g）
にら……1/2束（約50g）
もやし……1袋（約200g）
〈A〉
片栗粉……大さじ1/2
しょうゆ……大さじ1/2
酒……大さじ1/2
水……大さじ1/2
オイスターソース……大さじ1
砂糖……小さじ1
塩
こしょう
片栗粉
ごま油
作り方
（1）鶏肉は横に幅5mmに切り、塩小さじ1/4、こしょう少々、片栗粉大さじ1/2をまぶす。にらは長さ4cmに切る。〈A〉は混ぜる。
（2） フライパンにごま油大さじ1と鶏肉を入れて中火にかけ、肉の色が変わったら裏返し、もやし、にらを加えて1分焼く。さっと混ぜて手前をあけ、〈A〉をもう一度混ぜて加え、全体を炒め合わせる。
POINT
鶏胸肉は薄切りにすると火の通りが早くなり、片栗粉をまぶすことでしっとり柔らかく仕上がります。
おいしい上に節約できて、この組み合わせ、間違いない！ 食べ終わったあとに、自然と「また作ろう」と思える一皿です。
（『オレンジページ』2023年2月17日号より）