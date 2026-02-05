令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティーだ。

【映像】森香澄、現在の月給は？会社員時代から10倍…その使い道は「自己投資」

2月4日（水）の放送では、岡田紗佳、森の事務所の後輩で恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズに出演した長浜広奈とともに、煮込みハンバーグ作りに挑戦。番組が用意した「誰でも美味しく作れるレシピ」に書かれた“きわどい質問”に答えながら調理をしていく。

調理を進めるなかで、「ハンバーグを小判のような形に成形しながら、“最近のお金事情について話す”」というお題が出された。

まずは長浜が「あまり稼げていなかったんですけど、芸能活動を始めたらすごくお金を稼いでしまったんですよ」と大胆発言し、スタジオの笑いを誘う。

続いて岡田は、最近買ったアイテムを告白。

1、2年前に68万円のネックレスを購入したといい、「それが1年経って、今は100万円弱になっています」とのこと。投資目的で買い物をすることが多いという岡田は、「この間、生命保険に入った」と堅実な素顔をのぞかせた。

そして森は「もともと会社員だったので、ゆうてそんなに稼いでなくて。今はありがたいことにちょっと稼がせてもらっているけど、『マジで今だけかも』と思って生きています」と赤裸々に語る。

「（月給は）何倍くらいになりました？」と鋭い質問が飛ぶと、「世の中が思っているよりは本当にもらっていない。何倍かは言えないけど…10倍は超えましたよ」と、会社員時代から大幅に収入がアップしたとぶっちゃける森。そんな衝撃の発言に、長浜は「0が増えたってことですか？」と驚く。

さらに森は「年収がね。夢があるね」と言いつつ、稼いだお金は美容やコスメに使っていると説明。「月に10サロンは行っている。まつげパーマ、まゆげ、ネイルも含めてだけどね。自己投資」とリアルな私生活を告白した。