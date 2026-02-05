５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円７９銭前後と前日の午後５時時点に比べ４０銭弱のドル高・円安となっている。



４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８６銭前後と前日に比べ１円１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された１月の米ＩＳＭ非製造業景況感指数が市場予想を上回ったことなどを手掛かり一時１５６円９５銭まで上伸した。



ベッセント米財務長官が４日、下院金融サービス委員会の公聴会で「強いドル政策を常に支持している」と改めて表明したこともあり、この日の東京市場もドル買いが優勢となっている。きょうはゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすく、午前９時４０分ごろには１５６円９８銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８０４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８５円０８銭前後と同１銭程度のユーロ高・円安とほぼ横ばいで推移している。



