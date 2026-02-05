ＧＳユアサが続急伸で直近戻り高値更新、ハイブリッド用車載電池好調で見直し人気

ジーエス・ユアサ コーポレーション<6674.T>が続急伸、一時２４７円高の４０８９円まで上値を伸ばし、直近戻り高値である１月１６日の４０５３円を払拭した。商いも前日から急増傾向にあり、５日・２５日移動平均線のゴールデンクロス示現も目前と動兆著しい。



同社は車載用や産業用蓄電池の大手で成長カテゴリーであるリチウムイオン電池にも力を注いでいる。４日に２６年３月期業績予想の修正を発表、最終利益は従来予想の３３０億円から３６０億円（前期比１８．４％増）に増額した。リチウムイオン電池は世界的に見直しムードが高まっているハイブリッド車向けで需要を開拓し、値上げ効果も寄与して収益押し上げに寄与している。鉛電池では世界屈指の実力を持つが、ＰＥＲは１１倍台で時価は依然として割安感が漂う。



