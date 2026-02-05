2月6日よりアップリンク吉祥寺ほかにて全国順次公開される映画『椰子の高さ』の本編映像と新場面写真が公開された。

本作は、『唐人街探偵』シリーズなど中国映画界で長年にわたり撮影監督として活躍してきドゥ・ジエの長編映画監督デビュー作。監督だけでなく、脚本、撮影、美術、編集のすべてを自ら手がけた。

舞台は、日本の四国最南端・足摺岬（あしずりみさき）。美しい自然に囲まれた絶景とは裏腹に、自殺の名所とも知られている。そこで、愛する人を亡くした男・持田と新婚旅行直前に恋人と破局した女・菅元が出会う。四国の果てで交錯する、ふたりの“孤独”と“再生”の物語だ。

主人公・菅元役を演じるのは、『あるいは、ユートピア』『すべての夜を思いだす』の大場みなみ。持田役を『Cloud クラウド』『ラストホール』の田中爽一郎が演じている。

公開されたのは、主人公・菅元（大場みなみ）と料理人の恋人・青木（渋谷盛太）が、料理中に魚の腹から見つけた指輪をきっかけに、結婚への想いを芽生えさせる本編映像。「私たちが結婚したらとか、想像したことある？」「この指輪、なにかのサインかなって」と話す菅元に、嬉しそうに指を拡げ、指輪を嵌めてもらう青木。恋人同士の幸せな未来を予感させるシーンとなっている。

あわせて公開された2点の場面写真では、そんな恋人同士の菅元と青木の仲睦まじい姿が切り取られている。1点目は、仕事の昼休憩に菅元の職場近くの公園で、料理人の青木が作った弁当を食べながら、四国への新婚旅行の計画を立てる2人の姿を収めたもの。2点目は、遊園地デート中お化け屋敷を出たあと、回したカプセルトイの思いがけない中身に笑い合う場面を切り取ったもの。結婚を約束した恋人同士の菅元と青木の仲睦まじく幸せに満ちた姿が写し出されている。

さらに、東京国際映画祭プログラミング・ディレクターを務める市山尚三、2025年11月に日本公開された『ベ・ラ・ミ 気になるあなた』で第61回金馬賞4冠に輝いたゲン・ジュン監督ら、アジア映画に精通する著名人から絶賛コメントも到着した。

【コメント】●市山尚三（東京国際映画祭プログラミング・ディレクター）外国人監督が描く「日本映画」には違和感を覚えることも多く、日本を過度に美化し、美しい部分だけを切り取った作品も少なくありません。しかし本作は、中国出身の監督によるものだと知らずに観ると、ごく自然に日本の若手監督が撮ったインディペンデントな日本映画のように感じられました。俳優の演技も的確で、言語や文化の壁を感じさせず、「日本の物語を日本で撮る」という監督の意図が、純粋な形で実現された作品だと思います。

●ゲン・ジュン（映画監督）ドゥ監督は私と同い年で、ともに中国北方の都市出身だ。幼い頃、テレビの天気予報で目にした南方の街には、背の高い椰子の木と紺碧の海が広がり、私たちの憧れだった。『椰子の高さ』は、愛、生命、魂という異なる側面を探求しながら、軽やかで豊かに描き出す。細部まで行き届いた美意識と繊細な愛情描写が、恋人たちの物語を感動的に、そして深く心に刻む。椰子の木はどれほど高いのか？私たちが仰ぎ見るとき、同時に広大な空を見ているのだ。日本の観客の皆様、ぜひ劇場へ足を運び、この素晴らしい映画をご覧ください。

●キャレン・セバンズ（映画ライター・映画祭プログラマー）ドゥ・ジエ監督は、その神がかり的な手腕を、静かに魂を揺さぶる日本映画でデビューした。商業大作の撮影監督の経歴を持つ彼が選んだのは、愛、喪失、悲嘆、そして霊と人間が共存する境界領域を描いた、穏やかでゆったりとした叙事詩。魅惑的な映像と深い感情の共鳴に満ちた感動的な傑作だ。

●カン・エンレイ（東京大学大学院総合文化研究科教授／映画学・中国語映画）来日して3年しか経っていない監督による日本観察。自殺大国の現代日本における喪失と再生、愛と孤独の物語が淡々とした口調で語られます。日本映画とは何かという問いを考えさせられ、国別の概念を刷新した一作です。

●吉川龍生（慶應義塾大学教授／中国語圏映画研究）日本を舞台に日本の俳優が演じる。中国出身の監督が撮影しつなぎ合わせていくだけで、見慣れた風景はこれだけ違って見えるものなのか。自分がふだん見ているものの存在が、いかに繊細ではかないものなのかを示して見せる。日本で生まれ育った私にとって、いつもの風景の中で自分を異邦人のように感じる体験、それがドゥ・ジエ監督の創り出した世界であった。

（文＝リアルサウンド編集部）