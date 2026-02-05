近畿地方 今後の天気は？

気象庁によりますと、近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。

近畿地方の9日（月）までの雪雨シミュレーション・16日間天気予報

５日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。

６日の近畿地方は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。北部では夕方から雨や雪が降るでしょう。

シミュレーション（GSM）では、6日、7日、8日、９日に近畿地方に雪雲がかかっています。

※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

▶５日（木）～9日（月）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報

５日（木）

気象庁によりますと、

大阪府は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



京都府は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



兵庫県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



滋賀県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



奈良県は、引き続き高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



和歌山県は、引き続き高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。

６日（金）

大阪府は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。



京都府は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇り、北部を中心に夕方から雨や雪が降る見込みです。



兵庫県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。北部では夕方から雨や雪が降るでしょう。



滋賀県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇り、北部では朝から雨や雪の降る所がある見込みです。



奈良県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。



和歌山県は、北部では湿った空気や寒気の影響でおおむね曇りますが、南部では高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。

７日（土）

８日（日）

９日（月）

16日間天気予報

