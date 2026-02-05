【関西の雪】近畿地方（大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山）の雪雨シミュレーションと16日間天気予報【気象庁/2月5日発表】
近畿地方 今後の天気は？
気象庁によりますと、近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。
近畿地方の9日（月）までの雪雨シミュレーション・16日間天気予報
５日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
６日の近畿地方は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。北部では夕方から雨や雪が降るでしょう。
シミュレーション（GSM）では、6日、7日、8日、９日に近畿地方に雪雲がかかっています。
※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
▶５日（木）～9日（月）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報
５日（木）
気象庁によりますと、
大阪府は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
京都府は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
兵庫県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
滋賀県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
奈良県は、引き続き高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
和歌山県は、引き続き高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
６日（金）
気象庁によりますと、
大阪府は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。
京都府は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇り、北部を中心に夕方から雨や雪が降る見込みです。
兵庫県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。北部では夕方から雨や雪が降るでしょう。
滋賀県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇り、北部では朝から雨や雪の降る所がある見込みです。
奈良県は、湿った空気や寒気の影響でおおむね曇る見込みです。
和歌山県は、北部では湿った空気や寒気の影響でおおむね曇りますが、南部では高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
▶５日（木）～９日（月）の近畿地方の雪雨シミュレーション・16日天気予報
７日（土）
８日（日）
９日（月）
16日間天気予報
▶５日（木）～9日（月）の雪雨シミュレーション