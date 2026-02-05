ビーアールホールディングス<1726.T>がストップ高の水準となる前営業日比８０円高の４３７円でカイ気配となっている。４日の取引終了後、横河ブリッジホールディングス<5911.T>がＢｒ．ＨＤに対して完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の１株５３０円にサヤ寄せする格好になっている。



買付予定数の下限は２９６５万９８００株（所有割合６５．１５％）とし、上限は設定しない。買付期間は２月５日から３月２３日までを予定する。ＴＯＢが成立した場合、Ｂｒ．ＨＤ株式は所定の手続きを経て上場廃止になる見通し。横河ブＨＤは橋梁事業の領域拡大を中期経営計画で目指しており、プレストレストコンクリート（ＰＣ）専業メーカーのＢｒ．ＨＤを買収することでより迅速に計画が実現できるようになると判断した。



Ｂｒ．ＨＤはＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に対して応募を推奨した。東京証券取引所は２月４日、Ｂｒ．ＨＤを監理銘柄（確認中）に指定している。



