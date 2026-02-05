過去に田中碧ら指導…菅原由勢が所属するブレーメン、ティウーヌ氏の新監督就任を発表
ブレーメンは4日、ダニエル・ティウーヌ氏(51)が新監督に就任することを発表した。
DF菅原由勢やGK長田澪が所属するブレーメンは、ブンデスリーガで現在15位。昇降格プレーオフに回る16位とは1ポイント差となっている。10試合勝ちなし(4分6敗)となった1月31日の第20節ボルシアMG戦(△1-1)後に首脳陣が協議し、2月1日にホルスト・ステッフェン前監督の解任を発表していた。
ティウーヌ監督は過去にハンブルガーSVやデュッセルドルフを指揮。デュッセルドルフではMF田中碧(現リーズ/イングランド)やDF内野貴史(現ディバFC/UAE)を指導した。
