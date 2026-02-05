Snow Man宮舘涼太、お客様へ“意外と簡単にマネできるエレガント料理”を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの宮舘涼太が単独MCを務める番組『黄金のワンスプーン！』が、2月6日20時55分から放送。番組内容と場面写真が公開された。

■舘様がオーナーの「ダテ・ド・ボヌール」を開店

本番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘涼太が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、様々なアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。

今回は、日本全国から選りすぐった旬の食材を使い、素材の良さを120パーセント引き出した創作料理でおもてなしするレストラン「ダテ・ド・ボヌール」を開店。オーナーシェフの舘様が、お客様として来店したゲストの知英（KARA）、生見愛瑠、岩瀬洋志、飯尾和樹（ずん）へ、“見たら意外と簡単にマネできるエレガント料理”を披露する。ホール責任者は吉村崇（平成ノブシコブシ）が務める。

今回のメイン食材は、この季節にピッタリの愛され食材「白神雪中ねぎ」と「比内地鶏」。“あきた観光大使”の岡部大（ハナコ）が地元・秋田の最高の食材を、舘様の先輩・河合郁人と共にロケに出向き紹介していく。秋田の絶品料理やSNSで話題のソウルフードなど、今の秋田のグルメ情報満載のVTRにも注目だ。

舘様は白神雪中ねぎを使用した簡単料理を学ぶため、銀座のグリルビストロPOIVRER（ポワブレ）の吉田能シェフのもとを訪問。シェフから教わった「長ねぎジャンボン」のレシピからインスピレーションを受け“ホワイトソース”を活かしたエレガントなねぎ料理を豪華ゲストに振る舞う。

さらに、舘様が作る比内地鶏を使った超簡単タッカンマリには、本場の味を知る知英も大絶賛。 いったいどんなエレガント料理が出来上がるのか必見だ。

■番組情報

TBS系『黄金のワンスプーン！』

02/06（金）20:55～22:00

MC：宮舘涼太（Snow Man）

ゲスト：飯尾和樹（ずん）、岩瀬洋志、知英（KARA）、生見愛瑠、吉村崇（平成ノブシコブシ）

VTRゲスト：河合郁人、岡部大（ハナコ）

(C)TBS

