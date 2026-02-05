「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）

シート打撃が行われ、ドラフト２位・谷端将伍内野手が驚きの実戦形式デビューを果たした。初めてプロのピッチャーと対した中で、その初球を左中間へクリーンヒット。ネット裏で視察した巨人・萩原スコアラーは「１球目からスイングをかけられることがすごい」とコメントした。

左腕の門別と対した初打席。内角低めのフォーシームにバッチリタイミングを合わせた。きれいに左中間へはじき返す左前打。宜野座のスタンドからどよめきと拍手がわき起こった。

スカイＡの猛虎キャンプリポートで解説を務めていた桧山進次郎氏もうなった一打。なかなかルーキーがプロの投手に対して初見でタイミングを合わせるのは難しい。さらに門別のストロングポイントでもあるストレートをきれいに捉えた技術。同スコアラーは「宜野座キャンプでファンの方がいてお披露目じゃないですか。それを１球目からスイングをかけられることがすごい」と語った。

谷端は「球が速いのは頭にあったので、打席の前からピッチャーにタイミングを合わせていた」と語った。初球から積極的に仕掛け、一振りで仕留めるバッティング。期待のドラ２が片りんを見せたワンシーンだった。