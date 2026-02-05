2児の母・森咲智美、残り物も並んだ節分メニュー披露に共感の声「子育てママあるある」「うちも同じ」
【モデルプレス＝2026/02/05】タレントの森咲智美が2月4日、自身のInstagramを更新。節分ご飯を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母タレント「親近感湧く」残り物のうどん・キンパ風恵方巻など並んだ節分メニュー
森咲は「今年はご飯で節分気分にしました」とつづり、鬼のお面とともに節分メニューを投稿。「キンパ風恵方巻き」「鯖の竜田揚げ」「ブロッコリーのおひたし」「大豆のさっぱり煮」「さつまいもと人参のきんぴら」「けんちんうどん（のこりもの）」といったメニューを公開している。
この投稿に「幸せな食卓」「季節を感じるご飯最高」「美味しそう」といった反響や、「子供ってうどん好きですよね」「残り物が夕飯に出てくる感じ、親近感湧く」「子育てママあるある」「うちも同じ」などの共感の声も寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
◆森咲智美、節分メニューを公開
◆森咲智美の投稿に反響
