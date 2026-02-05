2児の母・坂下千里子「生姜焼きの存在感が大きすぎた」手作り弁当披露「食欲そそられる」「おかずのセンス抜群」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】タレントの坂下千里子が2月4日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳ママタレント「おかずのセンス抜群」生姜焼き＆ゆで卵などぎっしり詰まった弁当
坂下は「生姜焼きの存在感が大きすぎたお弁当」とつづり、写真を投稿。白ご飯にふりかけがかかり、半熟気味の黄身が目立つゆで卵とスナップエンドウ、ボリューム感のある生姜焼きや別添のいちごとおむすびを披露した。最近のお弁当は「しばらく紫キャベツのナムル禁止令が出ているので、茶弁当が続く見通しです」とも報告している。
この投稿に「おかずのセンス抜群」「クオリティ高い」「ゆで卵の茹で方ちょうどいい」「イチゴは嬉しい」「いつも美味しそう」「食欲そそられる」など反響が集まっている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆坂下千里子「生姜焼きの存在感が大きすぎた」手作り弁当披露
◆坂下千里子の投稿に反響
