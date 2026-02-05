杉咲花主演「冬のなんかさ、春のなんかね」と若葉竜也主演映画「街の上で」の共通点に「熱すぎる」「同じ世界線にいるみたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）の第4話が、2月4日に放送された。劇中に登場した古書店に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「冬のさ春のね」杉咲花の元恋人役32歳イケメン俳優
⼩説家として2冊の本を出版し、古着屋でアルバイトをしている⼟⽥⽂菜（杉咲）。恋⼈はいるものの、過去の恋愛の影響で“きちんと⼈を好きになること”や“向き合うこと”から、いつしか逃げてしまっていた。⽂菜は「まっすぐ“好き”と⾔えたのはいつまでだろう？」と思い、今の恋⼈と真剣に向き合うためにこれまでの恋愛を振り返っていく。監督・脚本は、映画「愛がなんだ」（2019年）をはじめとした多くのヒット作を手掛けてきた今泉力哉氏が担当する。
この日の放送では、文菜が新作小説『生活123』のトークイベント＆サイン会場で、売れっ子小説家となった元恋人・小林二胡（胗俊太郎）と再会。二胡と出会った7年前、大学4年の秋の記憶、そして別れの日となった最後のデートの記憶を思い返していく。
付き合って1年と少し経った冬の日、文菜と二胡は別れるための最後のデートに出かける。2人はとある古書店で落ち合い、ライブハウスへ。ライブ後、二胡と喫煙スペースにいた文菜は、友人・さわ（中田青渚）に声をかけられ、3人で軽く立ち話をした。
第1話（1月14日放送）では、文菜が古着屋の店番中に読書をする姿が、今泉氏が手掛けた映画『街の上で』（2021年）の主人公・荒川青（若葉竜也）に重なると話題に。今回、劇中に登場した古書店にも「『街の上で』と同じ店？」「古書ビビビだ！」「『街の上で』を思い出す」と『街の上で』で青が通う古書店と同じではないかという声が多く上がった。
さらに、さわ役で登場した中田が『街の上で』では、青が知り合った映画の衣裳スタッフ・城定イハ役で出演していたこともあり「青渚ちゃんまで出てきた！」「熱すぎる」「イハちゃんかと思っちゃった」「『街の上で』大好きだからエモい」「同じ世界線にいるみたい」「ライブ後の喫煙所コースまで一緒」と喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
◆杉咲花主演「冬のなんかさ、春のなんかね」
