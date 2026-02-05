セガ フェイブから「名探偵コナン」に登場するおなじみキャラクターたちのお顔をデザインしたショルダーバッグが登場。

愛らしい”ふわぷち”デザインを使用した「江戸川コナン」をはじめとする7つのフェイスショルダーバッグが販売されます！

セガ フェイブ「名探偵コナン ふわぷち フェイスショルダーバッグ」

価格：各1個 4,400円(税込)

販売予定時期：2026年7月

サイズ：全長約27 (顔:25)×5×20cm ※キッドのみ 全長約30 (顔:25)×5×20cm

販売店舗：アニメ・ホビー系関連ショップなど ※2026年2月10日(火)より予約受付開始

※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合があります

セガ フェイブから「名探偵コナン」の新作グッズ「ふわぷち フェイスショルダーバッグ」が登場。

人気のフェイスショルダーバッグに「名探偵コナン」のキャラクターたちが仲間入りします☆

お出かけするとき、お気に入りキャラクターを一緒に連れて行ける、かわいいグッズです。

名探偵コナン 江戸川コナン ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）

見た目は子ども・頭脳は大人な「江戸川コナン」を”ふわぷち”デザインでフェイスショルダーバッグに☆

特徴的な髪型やトレードマークの眼鏡もしっかり再現されています。

名探偵コナン 毛利蘭 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）

”ふわぷち”デザインで、より愛らしく表現された「毛利蘭」

ほんのり赤く染まったほっぺもキュートです！

名探偵コナン 服部平次 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）

「服部平次」もフェイスショルダーバッグにラインナップ。

口を開けたにっこり笑顔を見せています☆

名探偵コナン 灰原哀 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）

いつもは大人っぽい雰囲気の「灰原哀」も”ふわぷち”デザインでかわいく表現。

肩紐にはガーリーなピンクがセレクトされています。

名探偵コナン 赤井秀一 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）

ニットキャップからクセのある黒髪をちらりとのぞかせる「赤井秀一」のフェイスショルダーバッグ。

赤い肩紐を使っているのもポイントです！

名探偵コナン 安室透 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）

「安室透」もフェイスショルダーバッグではキュートなデザインに☆

かわいい目元や色づいた頬が印象的です。

名探偵コナン 怪盗キッド ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）

トレードマークの白いシルクハットとモノクルスタイルで登場する「怪盗キッド」

躍動感あるタッチで仕上げられたヘアスタイルにも注目です。

「名探偵コナン」に登場する、おなじみのキャラクターたちとお出かけできる、キュートなショルダーバッグ。

セガ フェイブの「名探偵コナン ふわぷち フェイスショルダーバッグ」は、2026年2月10日より予約受付開始です！

