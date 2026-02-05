セガ フェイブ「名探偵コナン　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ」

セガ フェイブから「名探偵コナン」に登場するおなじみキャラクターたちのお顔をデザインしたショルダーバッグが登場。

愛らしい”ふわぷち”デザインを使用した「江戸川コナン」をはじめとする7つのフェイスショルダーバッグが販売されます！

 

セガ フェイブ「名探偵コナン　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ」

 

 

価格：各1個 4,400円(税込)

販売予定時期：2026年7月

サイズ：全長約27 (顔:25)×5×20cm　※キッドのみ 全長約30 (顔:25)×5×20cm

販売店舗：アニメ・ホビー系関連ショップなど　※2026年2月10日(火)より予約受付開始
※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合があります

 

セガ フェイブから「名探偵コナン」の新作グッズ「ふわぷち　フェイスショルダーバッグ」が登場。

人気のフェイスショルダーバッグに「名探偵コナン」のキャラクターたちが仲間入りします☆

お出かけするとき、お気に入りキャラクターを一緒に連れて行ける、かわいいグッズです。

 

名探偵コナン　江戸川コナン　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）

 

 

見た目は子ども・頭脳は大人な「江戸川コナン」を”ふわぷち”デザインでフェイスショルダーバッグに☆

特徴的な髪型やトレードマークの眼鏡もしっかり再現されています。

 

名探偵コナン　毛利蘭　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）

 

 

”ふわぷち”デザインで、より愛らしく表現された「毛利蘭」

ほんのり赤く染まったほっぺもキュートです！

 

名探偵コナン　服部平次　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）

 

 

「服部平次」もフェイスショルダーバッグにラインナップ。

口を開けたにっこり笑顔を見せています☆

 

名探偵コナン　灰原哀　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）

 

 

いつもは大人っぽい雰囲気の「灰原哀」も”ふわぷち”デザインでかわいく表現。

肩紐にはガーリーなピンクがセレクトされています。

 

名探偵コナン　赤井秀一　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）

 

 

ニットキャップからクセのある黒髪をちらりとのぞかせる「赤井秀一」のフェイスショルダーバッグ。

赤い肩紐を使っているのもポイントです！

 

名探偵コナン　安室透　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）

 

 

「安室透」もフェイスショルダーバッグではキュートなデザインに☆

かわいい目元や色づいた頬が印象的です。

 

名探偵コナン　怪盗キッド　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）

 

 

トレードマークの白いシルクハットとモノクルスタイルで登場する「怪盗キッド」

躍動感あるタッチで仕上げられたヘアスタイルにも注目です。

 

「名探偵コナン」に登場する、おなじみのキャラクターたちとお出かけできる、キュートなショルダーバッグ。

セガ フェイブの「名探偵コナン　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ」は、2026年2月10日より予約受付開始です！

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

