TOPIX¡¢°ì»þºÇ¹âÃÍ¡¡Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¤â¤ß¹ç¤¤
¡¡5Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¹â¤ò¼õ¤±¤ÆÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤¬Çä¤é¤ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç¤â¤ß¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÎTOPIX¤ÏÁ°ÆüÈæ24.16¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3679.74¡£°ì»þ¤Ï3680Âæ¤òÉÕ¤±¡¢ºÇ¹âÃÍ¿å½à¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï90±ß37Á¬¹â¤Î5Ëü4383±ß73Á¬¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÏÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤¬È¿È¯¤·¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬Çã¤ï¤ì¡¢TOPIX¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£