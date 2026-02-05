TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が4日、放送された。女性お笑いコンビ、オダウエダ植田紫帆が放屁（ほうひ）を公開した。

植田は「オナラとゲップ、同時に出すのは至難説」に登場。企画は名前の通り、オナラとゲップの同時発射する。双方の音声データの波形が0・1秒以内に収まっていたら成功。2人続けての成功で企画クリアとなる。

男性芸人の中で、植田が紅一点。初挑戦でゲップを発射し、130キロとも言われる体形から少量の破裂音も発射。その瞬間、植田は思わず顔を覆った。周囲の芸人からは「かわいいよ!」「すごくかわいかった」などのフォローがあった。

X（旧ツイッター）では、植田の放屁に対し「植田普通に女子のオナラの音www」「植田さんの屁がかわいいwwww」「マリオのファイアーボールみたいな音のおならした植田さんかわいすぎた」「この企画で当たり前みたいにいる植田強いなぁ 女性芸人という枠にいない感じする」「ここに選抜されるウエダはさすがだと思う」「植田さんのおならはチワワの鳴き声みたい」などと書き込まれていた。

同企画には植田の他、かもめんたるの岩崎う大、ザ・マミィ酒井貴士、チャンス大城、レインボー・ジャンボたかお、ハイキングウォーキング鈴木Q太郎、あかつが参加した。