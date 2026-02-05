米国の人気俳優ニコラス・ケイジ（62）の妻で女優の芝田璃子（31）が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。出会いを明かした。

今回は「笑いあり涙あり！年の差婚のリアル」がテーマ。夫と10歳以上の年の差がある女性芸能人が集まった。

スタジオの出演者は、31歳差以上になれ初めに興味津々。MCの上田晋也（55）が「どこで知り合ったの？」と聞くと、芝田は「映画の撮影で（ケイジが）滋賀にいらっしゃって、その撮影に私も入っていたので。そこでたまたま『ご飯に行かない？』って通訳さんを介して声をかけてくださった」と話した。

ファーストサマーウイカ（35）が「まさかそんなふうになると思わないですよね？最初の食事の時は」と言うと、「私も全然英語が話せなかったんで。とりあえず、YES、OK、NOで乗り切りました」と笑った。

芝田はケイジと21年に結婚。上田が「何回くらいデートして、結婚、みたいな感じになったの？」と質問。「わりと最初の段階で『結婚を前提としたお付き合いができる方を探したい』って言ってらっしゃって」と3、4回目デートからにおわせがあり、5、6回目のデートでは「軽くプロポーズみたいな、ありましたけど」と明かした。

上田が続けて「軽いプロポーズってどういうやつなの？」と聞くと、芝田は「ちゃんと『結婚してください』とかではなかったんですけど、『アメリカで一緒に生活してみましょう』みたいな感じで」と話した。

さらに芝田への興味は尽きず、今度はファーストサマーウイカは再び質問。「ニコラスさんは初婚ですか？」。芝田は「私が5番目です」。そして「まだ（自分の）親と会ったことがないんです、彼は」と言い、「電話で、今度結婚するわ、『そうなんや、誰と？』みたいな話になって、ニコラス・ケイジ、って」と親に伝えたという。

上田が「それで通ったの話は？」と追求すると、芝田は「笑いながら『頑張ってこいよ』みたいな」と親の反応を明かし、スタジオは爆笑した。